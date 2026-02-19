Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 19 de febrero

MADRID 19 Feb. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
RESULTADOS
-- Resultados de Repsol, gráficos
https://www.epdata.es/datos/resultados-repsol-beneficios-ing...
ECONOMÍA
-- Evolución del precio de la gasolina y del diésel
https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...
-- 9.00 horas. Hipotecas Mensual. Diciembre 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/hipotecas-nacional-cantidad-impo...
-- 11.00 horas. Comercio Internacional de Servicios por Características de las Empresas (STEC). Año 2023 (INE)
https://www.epdata.es/evolucion-comercio-internacional-servi...
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 14.30 horas. EEUU. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...
SALUD
-- Incidencia de enfermedades respiratorias, gráficos
https://www.epdata.es/datos/gripe-hoy-estadisticas-datos-cas...
