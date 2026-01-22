Publicado 22/01/2026 09:25

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 22 de enero

MADRID 22 Ene. (EPDATA) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

POLÍTICA

-- 12.30 horas. Preelectoral elecciones autonómicas 2026. Comunidad autónoma de Aragón (CIS)

ECONOMÍA

-- Resultados Bankinter, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-bankinter-beneficios-...

-- Evolución del precio de la gasolina y del diésel

https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...

-- 14.30 horas. PIB de EEUU, gráficos

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

SALUD

-- Incidencia de enfermedades respiratorias en España

https://www.epdata.es/datos/gripe-hoy-estadisticas-datos-cas...

