Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 25 de junio

MADRID 25 Jun. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
INTERNACIONAL
-- Terremoto en Venezuela, en mapas
https://fotos.europapress.es/infografias/f7620985
ECONOMÍA
-- 9.00 horas. Contabilidad Nacional Trimestral de España. Trimestre 1/2026
https://www.epdata.es/datos/pib-espana-ine-contabilidad-naci...
-- 9.00 horas. Índice de Precios Industriales. Mayo 2026 (INE)
https://www.epdata.es/datos/indice-precios-industriales-ipri...
-- 11.00 horas. Encuesta de Presupuestos Familiares. Año 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/encuesta-presupuestos-familiares...
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 14.30 horas. PIB de EEUU, gráficos
https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...
SOCIEDAD
-- 12.30 horas. Estudio 'Diversidad sexual' (CIS)
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es