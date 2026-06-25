Publicado 25/06/2026 09:15

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 25 de junio

MADRID 25 Jun. (EPDATA) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

INTERNACIONAL

-- Terremoto en Venezuela, en mapas

https://fotos.europapress.es/infografias/f7620985

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Contabilidad Nacional Trimestral de España. Trimestre 1/2026

https://www.epdata.es/datos/pib-espana-ine-contabilidad-naci...

-- 9.00 horas. Índice de Precios Industriales. Mayo 2026 (INE)

https://www.epdata.es/datos/indice-precios-industriales-ipri...

-- 11.00 horas. Encuesta de Presupuestos Familiares. Año 2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/encuesta-presupuestos-familiares...

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 14.30 horas. PIB de EEUU, gráficos

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

SOCIEDAD

-- 12.30 horas. Estudio 'Diversidad sexual' (CIS)

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

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