Publicado 14/07/2026 09:02

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 14 de julio

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. Mayo 2026 (INE)

https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...

-- 9.00 horas. Indicadores de Confianza Empresarial. Trimestre 3/2026 (INE)

https://www.epdata.es/indice-confianza-empresarial/9d412e90-...

-- 14.30 horas. IPC en Estados Unidos, gráficos

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

SOCIEDAD

-- 11.00 horas. Estadística de la Población Condenada. Año 2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/crimen-menores-adultos-condenado...

-- Estado de los embalses, gráficos

https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

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