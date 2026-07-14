MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
ECONOMÍA
-- 9.00 horas. Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. Mayo 2026 (INE)
https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...
-- 9.00 horas. Indicadores de Confianza Empresarial. Trimestre 3/2026 (INE)
https://www.epdata.es/indice-confianza-empresarial/9d412e90-...
-- 14.30 horas. IPC en Estados Unidos, gráficos
https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...
SOCIEDAD
-- 11.00 horas. Estadística de la Población Condenada. Año 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/crimen-menores-adultos-condenado...
-- Estado de los embalses, gráficos
https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54
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