Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 16 de diciembre

MADRID 16 Dic. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
ECONOMÍA
-- 9.00 horas. Encuesta Trimestral de Coste Laboral Trimestre 3/2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/costes-laborales-espana-grupos-c...
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 8.00 horas. Desempleo en Reino Unido, gráficos
https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...
-- 10.00 horas. IPC de Italia, gráficos
https://www.epdata.es/datos/italia-producto-interior-bruto-p...
-- 14.30 horas. Desempleo en EEUU, gráficos
https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...
SOCIEDAD
-- Estado de los embalses, gráficos
https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es