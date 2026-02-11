Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el miércoles 11 de febrero

MADRID 11 Feb. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
ECONOMÍA
-- Sociedades Mercantiles Mensual. Diciembre 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/estadistica-sociedades-mercantil...
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- IPC de China, gráficos
https://www.epdata.es/datos/china-datos-macroeconomicos-dato...
-- Desempleo en EEUU, gráficos
https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es