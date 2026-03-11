Publicado 11/03/2026 09:23

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el miércoles 11 de marzo

MADRID 11 Mar. (EPDATA) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- Resultados de Inditex, gráficos ((públicado))

https://www.epdata.es/datos/resultados-inditex-beneficios-in...

-- Precio del petróleo, gráficos ((publicado))

https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/658dec3a...

-- 9.00 horas. Estadística de Transporte de Viajeros. Enero 2026 (INE)

https://www.epdata.es/datos/transporte-viajeros-ine-datos-gr...

-- 9.00 horas. Sociedades Mercantiles Mensual. Enero 2026 (INE)

https://www.epdata.es/datos/estadistica-sociedades-mercantil...

-- 9.00 horas. Índices de Comercio al por menor. Enero 2026 (INE)

https://www.epdata.es/datos/ventas-comercio-minorista/743

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 8.00 horas. IPC de Alemania, gráficos

https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-g...

-- 13.30 horas. IPC de EEUU, gráficos

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

