Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el miércoles 11 de marzo

MADRID 11 Mar. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
ECONOMÍA
-- Resultados de Inditex, gráficos ((públicado))
https://www.epdata.es/datos/resultados-inditex-beneficios-in...
-- Precio del petróleo, gráficos ((publicado))
https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/658dec3a...
-- 9.00 horas. Estadística de Transporte de Viajeros. Enero 2026 (INE)
https://www.epdata.es/datos/transporte-viajeros-ine-datos-gr...
-- 9.00 horas. Sociedades Mercantiles Mensual. Enero 2026 (INE)
https://www.epdata.es/datos/estadistica-sociedades-mercantil...
-- 9.00 horas. Índices de Comercio al por menor. Enero 2026 (INE)
https://www.epdata.es/datos/ventas-comercio-minorista/743
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 8.00 horas. IPC de Alemania, gráficos
https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-g...
-- 13.30 horas. IPC de EEUU, gráficos
https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es