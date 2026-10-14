Publicado 14/10/2026 09:01

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el miércoles 14 de octubre

MADRID 14 Oct. (EPDATA) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

POLÍTICA

-- 12.30 horas. 'Barómetro de octubre 2026' (CIS)

https://www.epdata.es/datos/estimacion-intencion-voto-elecci...

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Índice de Precios de Consumo. Septiembre 2026 (INE)

https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106

-- 9.00 horas. Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda. Septiembre 2026 (INE9

https://www.epdata.es/datos/indice-referencia-arrendamientos...

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 8.00 horas. IPC de China, gráficos

https://www.epdata.es/datos/indice-referencia-arrendamientos...

-- 12.30 horas. IPC de EEUU, gráficos

https://www.epdata.es/datos/indice-referencia-arrendamientos...

SOCIEDAD

-- Estado de los embalses, mapa y gráficos

https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

Contador

Contenido patrocinado