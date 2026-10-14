Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el miércoles 14 de octubre

MADRID 14 Oct. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
POLÍTICA
-- 12.30 horas. 'Barómetro de octubre 2026' (CIS)
https://www.epdata.es/datos/estimacion-intencion-voto-elecci...
ECONOMÍA
-- 9.00 horas. Índice de Precios de Consumo. Septiembre 2026 (INE)
https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106
-- 9.00 horas. Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda. Septiembre 2026 (INE9
https://www.epdata.es/datos/indice-referencia-arrendamientos...
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 8.00 horas. IPC de China, gráficos
https://www.epdata.es/datos/indice-referencia-arrendamientos...
-- 12.30 horas. IPC de EEUU, gráficos
https://www.epdata.es/datos/indice-referencia-arrendamientos...
SOCIEDAD
-- Estado de los embalses, mapa y gráficos
https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es