Estados Unidos.- Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 13 de febrero

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Índice de Precios de Consumo. Enero 2026 (INE)

https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106

-- 9.00 horas. Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda. Enero 2026 (INE)

https://www.epdata.es/datos/indice-referencia-arrendamientos...

-- Accidentes de trabajo, gráficos

https://www.epdata.es/datos/numero-accidentes-trabajo-espana...

-- 14.30 horas. IPC de EEUU, gráficos

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

SOCIEDAD

-- Precipitaciones, en gráficos

https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...

