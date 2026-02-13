Estados Unidos.- Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 13 de febrero

MADRID 13 Feb. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
ECONOMÍA
-- 9.00 horas. Índice de Precios de Consumo. Enero 2026 (INE)
https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106
-- 9.00 horas. Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda. Enero 2026 (INE)
https://www.epdata.es/datos/indice-referencia-arrendamientos...
-- Accidentes de trabajo, gráficos
https://www.epdata.es/datos/numero-accidentes-trabajo-espana...
-- 14.30 horas. IPC de EEUU, gráficos
https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...
SOCIEDAD
-- Precipitaciones, en gráficos
https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es