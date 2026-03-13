Publicado 13/03/2026 09:10

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 13 de marzo

MADRID 13 Mar. (EPDATA) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Índice de Precios de Consumo. Febrero 2026 (INE)

https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106

-- 9.00 horas. Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda. Febrero 2026 (INE)

https://www.epdata.es/datos/indice-referencia-arrendamientos...

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 9.00 horas. IPC de Francia

https://www.epdata.es/datos/francia-datos-macroeconomicos-da...

-- 9.00 horas. PIB de Reino Unido

https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomico...

-- 13.30 horas. PIB de EEUU

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

Contador

Contenido patrocinado