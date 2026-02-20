Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 20 de febrero

MADRID 20 Feb. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
CASTILLA Y LEÓN
-- 12.30 horas. 'Preelectoral elecciones autonómicas 2026. Comunidad autónoma de Castilla y León' (CIS)
ECONOMÍA
-- 9.00 horas. Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. (INE)
https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...
-- 9.00 horas. Indicadores de actividad del sector servicios. Diciembre 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/indice-precios-sector-servicios-...
-- 9.00 horas. Índice de Cifras de Negocios en la Industria. Diciembre 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/indices-cifras-negocios-industri...
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 14.30 horas. PIB de EEUU
https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...
SOCIEDAD
-- Precipitaciones, en gráficos
https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...
