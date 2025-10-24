Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 24 de octubre

MADRID 24 Oct. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
ECONOMÍA
-- 9.00 horas. Encuesta de Población Activa Trimestre 3/2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/paro-espana-hoy-epa-ine/10/espan...
-- 9.00 horas. Índice de Precios Industriales Septiembre 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/indice-precios-industriales-ipri...
-- 14.30 horas. IPC en EEUU, gráficos
https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...
SOCIEDAD
-- Precipitaciones, en gráficos
https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...
