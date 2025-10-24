Publicado 24/10/2025 08:59

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 24 de octubre

MADRID 24 Oct. (EPDATA) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Encuesta de Población Activa Trimestre 3/2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/paro-espana-hoy-epa-ine/10/espan...

-- 9.00 horas. Índice de Precios Industriales Septiembre 2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/indice-precios-industriales-ipri...

-- 14.30 horas. IPC en EEUU, gráficos

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

SOCIEDAD

-- Precipitaciones, en gráficos

https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

