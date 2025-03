Instan a la UE a negociar para sacar al vino de la lista de productos de represalia por los aranceles al aluminio y al acero europeo

Las bodegas españolas han alertado del impacto negativo que tendría para los vinos nacionales la reciente amenaza de Donald Trump de imponer un arancel del 200% al vino y a otras bebidas alcohólicas de la UE.

"Es absolutamente necesario que la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos se pongan a negociar cuanto antes porque no puede ser que por motivo de otros productos, el vino y otros productos sean objeto de represalias comerciales y menos con unos aranceles del 200% que, de manera clara y efectiva sacarían a los vinos españoles y europeos del mercado de Estados Unidos", ha asegurado el director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luis Benítez.

El directivo ha reiterado que España no se puede permitir que un mercado "tan importante" para los vinos españoles como el de Estados Unidos se "vea afectado por represalias comerciales que no tienen nada que ver con el producto". "Urgimos a la Unión Europea y al Gobierno norteamericano a que se sienten a negociar y resuelvan las disputas comerciales del aluminio y el acero y no pongan aranceles en otros productos", ha señalado.

"Solicitamos también al Gobierno de España, a la Secretaría de Estado de Comercio, en particular, y a todos los ministerios implicados que apoyen que esta postura se defienda en la Unión Europea, porque no se trata de poner los aranceles más grandes, se trata de llegar a un acuerdo que no dañe a un montón de sectores, de familias y de personas", ha asegurado.

De esta forma, la patronal de las bodegas españolas ha considerado que es "fundamental" que la Comisión Europea saque al vino de la lista de productos de represalia por los aranceles al aluminio y al acero europeos.

"El vino no puede ser moneda de cambio, no puede estar ahí, ni aquellos productos que evidentemente motiven que el vino esté ahí, tal y como ha anunciado el presidente Trump", ha reiterado.

En 2024, Estados Unidos fue el segundo mercado para los vinos tranquilos españoles envasados y el primero para los vinos espumosos, donde se exportó por valor de 390 millones de euros.

Por su parte, las bodegas europeas integradas en el Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas (CEEV), al que también pertenece la FEV, han exigido hoy que se mantenga al vino fuera del actual conflicto comercial entre la UE y Estados Unidos.

"Las represalias arancelarias generan incertidumbre económica, provocan despidos, retrasan inversiones y aumentan los precios a lo largo de toda la cadena de suministro y, al final, son las empresas y los consumidores tanto de la UE como de Estados Unidos quienes asumirán estos costes", han apuntado desde el CEEV.

EL SECTOR CERVECERO TAMBIÉN MUESTRA SU PREOCUPACIÓN

En la misma línea se ha mostrado el sector cervecero de España, que ha reconocido tras la celebración de su asamblea general, su "preocupación" tras la amenaza del presidente estadounidense, que en su caso, se une también al arancel anunciado ya al aluminio.

"Nos preocupa la amenaza del arancel a las bebidas alcohólicas y también el del aluminio. Los aranceles no benefician a nadie y lo único que hacen es empobrecer a un país y al consumidor, porque al final quien lo paga es el consumidor", ha asegurado el director general de Cerveceros de España, Jacobo Olalla.

Respecto al aluminio, el directivo ha precisado que la lata de aluminio no es el envase mayoritario usado por las cerveceras españolas, que apuestan por el vidrio, que es un "envase reutilizable". "Pero sin duda alguna va a tener una repercusión muy importante", ha recalcado.

NUEVA AMENAZA DE TRUMP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este jueves con imponer "en breve" un arancel del 200% a todos los vinos y productos alcohólicos procedentes de los países representados por la Unión Europea (UE) si Bruselas no retira "de inmediato" el gravamen anunciado del 50% sobre el wiski estadounidense.

En una publicación en la red Truth Social, el inquilino de la Casa Blanca ha acusado a la UE de ser una de las autoridades fiscales y arancelarias más hostiles y abusivas del mundo, "creada con el único propósito de aprovecharse de Estados Unidos".

En este sentido, ha advertido de que si la UE no elimina "de inmediato" el arancel del 50% al wiski procedente de EE.UU., impondrá en breve un arancel del 200% "a todos los vinos, champanes y productos alcohólicos procedentes de Francia y otros países representados por la UE". "Esto beneficiará enormemente al sector del vino y el champán en Estados Unidos", ha asegurado Trump.