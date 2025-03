Defiende liberar los miles de millones de capital acumulados en colchones en la banca europea para impulsar la economía

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El giro hacia la competitividad que se percibe en la Unión Europea (UE), no sólo en respuesta a las políticas de Estados Unidos, ha despertado un gran interés en invertir en el Viejo Continente entre los principales inversores internacionales, lo que representa una oportunidad que Europa no puede dejar pasar, según ha señalado la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

"Nunca había visto un interés tan grande por parte de los grandes inversores estadounidenses e internacionales, las grandes figuras, los fondos de pensiones, todos, en invertir en Europa (...) Ni siquiera antes de la crisis financiera", ha asegurado la banquera española durante una conferencia organizada por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

"Esta es una oportunidad que, como europeos, no podemos dejar pasar", ha subrayado al explicar que "el cambio de aires" que se aprecia respecto a Europa y la competitividad no es algo que haya pasado de un día para otro ni exclusivamente por Donald Trump, aunque lo que Estados Unidos está haciendo en términos de defensa, en términos de economía, "es una gran llamada de atención para Europa", sino que refleja la demanda de un cambio por parte de los ciudadanos europeos. "Los ciudadanos europeos quieren algo diferente", ha destacado.

En este sentido, Botín considera que los cambios políticos que se aprecian en la Comisión son en realidad el voto de los ciudadanos europeos con una clara una demanda de cambio, algo que también se ha visto en Estados Unidos, pero a otra escala "y al estilo europeo".

Si bien la situación refleja la combinación de muchas razones, para Botín el "punto de inflexión" fue lo observado en Alemania al levantar el 'freno de la deuda', aunque advierte de que, dado que no toda Europa se encuentra en la misma situación y dispone del mismo margen fiscal, es necesario movilizar la inversión privada y "para lograrlo necesitamos a los bancos".

De este modo, ha defendido la necesidad de eliminar el coste de hacer negocios en Europa, "porque es un impuesto tan malo como los aranceles" mediante una mayor eficiencia en la supervisión y la regulación, así como regular a los bancos de manera más favorable al crecimiento subrayando que no se trata de desregulación.

"Es una gran noticia que vamos a hacer la Unión de Ahorros, que entiendo es la Unión de Mercados de Capitales y Banca con un nuevo nombre", ha señalado la banquera española, advirtiendo de que Europa no puede esperar de tres a cinco años para impulsar el rearme y el crecimiento de Europa.

En ese aspecto, la presidenta del Santander ha defendido la necesidad de poder hacer uso en estos momentos de los colchones de capital acumulados por las entidades europeas. "Simplemente déjenos usar los buffers. Los necesitamos ahora", ha afirmado.

"Hay una necesidad súper urgente y estoy viendo personas y líderes que entienden eso", ha asegurado Botín, para quien realmente representa "una cuestión de supervivencia", porque, si bien no es sólo la economía, si esta no funciona "no sobreviviremos".

De este modo, ha reiterado que la prioridad para que Europa pueda defenderse es impulsar la economía, para lo que la defensa es una oportunidad y también lo son la transición climática y la tecnología.

"Tenemos cientos de miles de millones en los bancos europeos listos para prestar. Están ahí. No necesitamos hacer nada más que liberarlos", ha apostillado.