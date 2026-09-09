(AMP) El Brent rebasa los 100 dólares por primera vez desde julio tras nuevos ataques entre EEUU e Irán

Archivo - El destructor lanzamisiles 'USS Rafael Peralta' en una imagen de archivo - CENTCOM EN X - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía por encima del 2%, hasta superar los 100 dólares por barril, nivel que no rebasaba desde el pasado 23 de julio, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se encarecía un igualmente un 2%, hasta los 94,90 dólares por barril, tras un nuevo intercambio de ataques entre EEUU e Irán.

El precio del Brent ya acumula este mes una subida de casi el 13% y es un 50% más caro que hace un año. El recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo está provocando de nuevo el temor a una interrupción del suministro, lo que está empujando los precios del crudo al alza.

El Ejército de EEUU ha afirmado este martes haber "destruido" cinco petroleros iraníes en represalia por los intentos de la República Islámica de atacar durante los últimos días un buque de guerra de la Armada estadounidense con misiles balísticos.

"Las fuerzas del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) han destruido cinco petroleros iraníes este 8 de septiembre, después de que la Guardia Revolucionaria Islámica atacara en dos ocasiones durante los últimos dos días a un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos con misiles balísticos", ha anunciado la autoridad castrense en un mensaje en redes.

Según ha explicado el Ejército norteamericano, el buque de guerra blanco de ataques de Teherán "logró esquivar con éxito" tales "intentos" y "continuó patrullando las aguas de la región" sin que "ningún miembro del personal estadounidense resultara herido".

Concretamente, Washington asegura haber destruido los petroleros M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 y M/T Riesco en el golfo de Omán, así como el M/T Derya cerca de la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros iraníes.

Sobre ellos, el CENTCOM ha aseverado que eran empleados como "parte de una red clandestina valorada en millones de dólares" que estaría financiando a la Guardia Revolucionaria y a sus "aliados regionales". Tras ello, la fuerza estadounidense ha espetado que Teherán "no dispone de medios para defender" a dichas embarcaciones.

Poco antes de que Washington anunciara estos ataques, medios iraníes como la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, o la radiotelevisión estatal iraní, IRIB, han informado de que una "pequeña" embarcación de transporte de crudo ha sido blanco de un ataque con misiles perpetrado por el Ejército de Estados Unidos, mientras se encontraba a unas cuatro millas (algo más de seis kilómetros) de la isla de Jark.

IRÁN RESPONDE ATACANDO UNA BASE MILITAR Y DOS DESTRUCTORES DE EEUU

En respuesta a las "acciones agresivas" de EEUU contra "petroleros y buques iraníes", la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado en la madrugada de este miércoles un ataque con misiles contra un hangar estadounidense en la base militar de Al Azraq, en Jordania, y contra dos barcos destructores estadounidenses a los que ha asegurado haber causado "daños considerables".

"La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica ha sometido a la base estadounidense Al Azraq, en Jordania, a feroces ataques con misiles durante la operación de castigo al agresor, denominada 'Yahida Karrar'", ha anunciado el órgano militar en un comunicado.

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Jordania han confirmado haber sido "objeto, en las últimas horas, de un ataque con misiles provenientes de territorio iraní".

Sin embargo, el portavoz oficial de las mismas ha asegurado que, de los "20 misiles balísticos lanzados hacia territorio jordano" a los que sus sistemas antiaéreos han hecho frente, "18 han sido interceptados y destruidos con éxito, mientras que dos han caído en zonas deshabitadas".

Poco después, la Guardia Revolucionaria ha anunciado un segundo ataque "con potentes misiles balísticos contra los destructores de combate DDG-119 y DDG-53", números de serie correspondientes a los buques de la Armada de Estados Unidos USS Delbert D. Black y USS John Paul Jones, los cuales habrían sufrido "daños considerables".

El órgano ha justificado estas operaciones como "respuesta a las acciones agresivas y al hostigamiento malintencionado contra petroleros y buques iraníes", en sintonía con la amenaza lanzada apenas unas horas antes por el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas iraníes, Alí Abdolahi, quien ha anunciado que "cualquier ataque contra petroleros iraníes provocará que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán tomen como objetivo las bases estadounidenses en la región".

De este modo, los navíos portadores de crudo de la región parecen haber tornado blancos más frecuentes y patentes de ataques por parte de ambos ejércitos, pues, además de los bombardeos lanzados por Estados Unidos, la Guardia Revolucionaria Islámica ha instado en la tarde de este mismo martes a las tripulaciones de los petroleros fondeados o atracados en puertos de Kuwait y Bahréin a abandonar "de inmediato" los buques porque "serán blanco de ataques".

Así lo ha probado unas horas después la propia Guardia Revolucionaria, que ha anunciado ataques de su Armada contra una veintena de embarcaciones.

Se trata, según el comunicado difundido, de "dos buques estadounidenses" --sobre los que no ha precisado si corresponden a los dos destructores anteriormente citados u otras embarcaciones-- y de "ocho petroleros" en aguas regionales, una decena de objetivos a los que las fuerzas iraníes afirman haber causado "graves daños".

"Además, diez barcos que intentaban atravesar la zona prohibida y peligrosa del estrecho de Ormuz, con la instigación y el apoyo del Ejército terrorista invasor de Estados Unidos, han sido blanco de ataques", ha agregado la Guardia Revolucionaria.

REVISIÓN DE LAS PREVISIONES

En esta situación, los precios del Brent no apuntan a una estabilización durante este ejercicio y los analistas de Bank of America (BofA) afirman que en caso de proseguir con los ataques en Oriente Próximo durante los próximos meses, el crudo cotizará en un rango entre 95 y 120 dólares por barril.

"Ante la persistencia de las dislocaciones, revisamos nuestra previsión base para el Brent hasta los 83 dólares por barril en el segundo semestre de 2026 y los 75 dólares por barril en 2027. Nuestra perspectiva central asume que los flujos del estrecho de Ormuz se normalizarán gradualmente y que se evitará un conflicto prolongado. Sin embargo, el mercado sigue expuesto a riesgos significativos", ha sostenido Francisco Blanch, estratega de Materias Primas y Derivados de BofA Europa.

No obstante, desde ING expresan que las estimaciones sobre el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz están aumentando y que ronda los 10 millones de barriles diarios, lo que representa el 50% de los niveles previos a la guerra. "Estos volúmenes se ajustan mucho más a lo que Estados Unidos había indicado anteriormente que transitaba por este punto estratégico", han argumentado Warren Patterson y Ewa Manthey de ING Think.

Por otro lado, con el precio del petróleo en los 100 dólares los mercados ya dan por hecho un endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo (BCE) esta semana, ante una inflación al alza impulsada por los altos precios de la energía.