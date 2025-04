(AMP) China tilda de "falsas" las afirmaciones de Trump sobre conversaciones con EEUU relativas a aranceles

Aun así, Trump asegura que sí se han reunido esta misma mañana

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha negado este jueves que haya conversaciones en marcha con Estados Unidos en torno a su disputa arancelaria y ha dicho que se trata de "informaciones falsas", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara el miércoles que hay contactos "diarios" entre ambos países.

"Hasta donde sé, China y Estados Unidos no han mantenido consultas o negociaciones sobre el asunto de los aranceles, por no hablar de alcanzar un acuerdo", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, según ha recogido el diario chino 'Global Times'.

Asimismo, ha reiterado que la situación deriva de las acciones de Estados Unidos y ha recalcado que la postura de Pekín "es consistente y clara". "Lucharemos si hay que luchar. Nuestra puerta está abierta si Estados Unidos quiere hablar. El diálogo y la negociación deben ser igualitarios, respetuosos y recíprocos", ha zanjado.

Las palabras de Guo han llegado después de que Trump dijera que funcionarios de ambos países mantienen conversaciones directas "todos los días" sobre comercio, sin dar más detalles, tras mostrarse el martes dispuesto a "ser muy bueno" con China y buscar la manera de "trabajar juntos", lo que permitiría que los aranceles a los productos del gigante asiático bajen "sustancialmente", aunque sin llegar a cero.

No obstante, el mandatario estadounidense ha insistido hoy en que ambas potencias siguen contacto para abordar el conflicto comercial. "No importa quiénes sean 'ellos'. Puede que lo revelemos más tarde, pero ellos han tenido reuniones esta mañana, y nosotros nos hemos reunido con China", ha asegurado Trump en declaraciones a la prensa recogidas por 'The Guardian'.