(AMP) Cuerpo celebra la tregua de Estados Unidos e Irán y espera que el Estrecho de Ormuz reabra cuanto antes

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital para informar sobre el Plan de Respuesta y de Rela - Eduardo Parra - Europa Press

El vicepresidente no contempla de momento rebajas fiscales a los alimentos y aboga por ayudas a agricultores MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, ha celebrado este miércoles la tregua temporal que han alcanzado Estados Unidos e Irán en su conflicto, que ya se ha extendido a otros países de Oriente Medio.

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso para informar del plan de respuesta a la amenaza arancelaria de Estados Unidos y de relanzamiento comercial de España, la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, ha preguntado al vicepresidente sobre el anuncio de esta tregua.

En concreto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que acepta suspender los ataques contra Irán por un periodo de dos semanas, siempre que el país centroasiático acepte la apertura "total, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz.

Sobre este asunto, Cuerpo ha dicho: "Creo que es una buena noticia y así ha sido acogida por los mercados de manera inmediata". De hecho, el Ibex 35 ha comenzado la sesión de este miércoles con una subida del 3% y superando los 18.000 puntos. En esta línea, el vicepresidente ha remarcado la importancia de que la reapertura del estrecho sea "efectiva" y de "manera rápida" para poder "desatascar la situación a nivel económico".

Así, Cuerpo ha indicado que, a su juicio, es importante que la tregua tenga un impacto efectivo en el día a día de los mercados energéticos y, por lo tanto, de la ciudadanía, para que se traslade no sólo a un alto del fuego, sino también a una mejora de las condiciones económicas.

El ministro ha hecho hincapié en avanzar hacia una resolución efectiva del conflicto a través de vías diplomáticas y ha rematado: "Cuanto antes avancemos a una resolución definitiva y a un alto del fuego definitivo, pues mejor para todos".

REBAJAS EN CARBURANTES

En lo que respecta a las rebajas fiscales que el Gobierno ha aprobado para paliar las consecuencias económica de la guerra de Irán, Carlos Cuerpo ha comentado que las 12.600 estaciones de servicio que hay en España están trasladado de media el 90% de la rebaja fiscal al precio final en el caso de la gasolina.

"La traslación de esta reducción es prácticamente total, estamos hablando de un 90%, por ejemplo, en el caso de la gasolina", ha remarcado, que no obstante ha recordado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también está vigilante y tiene pendiente enviar un informe al Ejecutivo sobre la situación de precios en las gasolineras, para que efectivamente no se produzcan "comportamientos especulativos".

Sobre posibles bajadas fiscales a los alimentos, Cuerpo ha dicho que de momento no se contemplan rebajas en el precio final del producto, pues la estrategia del Gobierno se centra en conceder ayudas al sector agrario, como es el caso de los fertilizantes, para contrarrestar el posible alza que se produzca en la cadena alimentaria y que no llegue al consumidor final.

Cuerpo ha explicado que en la crisis de Ucrania el incremento de los costes para los agricultores se trasladó parcialmente al precio de los alimentos en los ocho o doce meses posteriores, por lo que el Ejecutivo prefiere actuar al principio de la cadena alimentaria y que no se produzca un efecto de "segunda ronda". No obstante, ha garantizado que estará vigilante con los precios de productos como el aceite de oliva o los huevos.

Sobre la posibilidad de topar los precios hipotecarios o el euríbor, Cuerpo ha dicho que va a depender de cuánto acaben subiendo esas expectativas de inflación y de cómo se desanclen esas expectativas a medio plazo de evolución de precios, que a su vez va a depender de cuánto dure el conflicto.