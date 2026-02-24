(AMP) Cuerpo dice que el 60% de los productos españoles pagan hoy menos aranceles que con el acuerdo UE-EEUU

Archivo - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, atiende a los medios de comunicación en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a 4 de abril de 2025, en Madrid (España). El ministro ha mantenido hoy reuniones con los portavoce - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este martes que la mayoría de los productos españoles se encuentran ahora mismo en una situación "ligeramente más favorable" respecto a los aranceles que pagan a Estados Unidos que los que tenían con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, cuya base jurídica ha sido tumbada por el Tribunal Supremo estadounidense.

En concreto, Cuerpo ha explicado, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, que con el acuerdo Estados Unidos-Unión Europea, el arancel medio estaba en torno al 14,4%, mientras que actualmente el arancel medio con Estados Unidos está en torno al 12,6%.

"Esta es la situación actual, pero de nuevo es una situación que creemos que es temporal, puesto que estos aranceles sólo van a estar en vigor en principio 150 días y, mientras tanto, ya ha anunciado la administración americana que está trabajando en otras figuras", ha afirmado Cuerpo.

El ministro ha subrayado que este martes entra en vigor el arancel del 10% que anunció el presidente de EEUU, Donald Trump, el pasado viernes, que se suma al que existía a los aranceles recíprocos que se impusieron a principios de abril del año pasado. "Un 10% más el arancel pre-Trump. Eso es lo que entra en vigor a partir de las 12 de la noche hora estadounidense de hoy", ha explicado.

Cuerpo ha detallado que, en cuanto al pago de aranceles a EEUU, el 60% de los productos españoles están "ligeramente mejor" de lo que estaban con el acuerdo UE-EEUU, el 10% están "ligeramente peor" y el 30% "más o menos igual".

El ministro ha reconocido que el caos arancelario de estos días es una situación "extremadamente compleja" para los exportadores españoles y ha explicado qué es lo que ha ocurrido y en qué estado se encuentran actualmente los aranceles impuestos por EEUU.

"Teníamos esa situación pre-Trump, con aranceles previos a esta tabla que presentó de aranceles recíprocos en esa rueda de prensa de principios de abril del año pasado. Posteriormente, gracias a esos aranceles recíprocos que pone sobre la mesa, que se basan en un poder especial del presidente americano en situaciones de emergencia económica, que les permite poner aranceles sin límite temporal ni cuantitativo, y sin pasar por el Congreso, se negocian los acuerdos bilaterales", ha explicado.

Ese acuerdo bilateral con la Unión Europea, ha proseguido, supone un 15% de manera generalizada para todos los productos. "¿Qué es lo que pasa el viernes pasado? Que esta base jurídica de este poder en materia de emergencia económica se cae. Por lo tanto volveríamos a la situación previa a los aranceles recíprocos, previa al mes de abril", ha aclarado.

No obstante, inmediatamente, la administración americana pone sobre la mesa una compensación de un 10% con otro instrumento jurídico que tiene limitaciones. Estas limitaciones son que no puede diferenciar por países, que como máximo pueden estar vigentes 150 días, es decir, hasta el 24 de julio. "Como no puede ser distinto para cada uno de los países, afecta también a los tratados que se han negociado previamente. Por lo tanto, ahora mismo, hoy, tenemos en vigor ese 10% más los aranceles previos que existieran al mes de abril del año pasado", ha añadido.

"Cuando miramos a nivel de países, hay algunos que tenían en sus acuerdos unos aranceles bastante más elevados que ahora se ven beneficiados por este recorte que supone la limitación legal que tiene la administración estadounidense", ha afirmado.

En este sentido, ha indicado que hay varios análisis sobre la mesa que apuntan a que China o Brasil son de los países que se ven más favorecidos por esta situación creada tras la decisión del Supremo de EEUU, pero ha insistido se trata de algo temporal, "puesto que Estados Unidos está trabajando ya con otros instrumentos legales" para volver a la situación previa.

"Nosotros lo que queremos es la situación previa a los aranceles originales de abril, es decir, una situación de reducción de barreras, porque esto son barreras y fragmentación al comercio. Ya hemos visto en este año 2025 que ha afectado a las exportaciones de todo el mundo a Estados Unidos, incluido a las españolas", ha recalcado el ministro.

Cuerpo ha afirmado que, más allá de la cifra "de un punto arriba o abajo" en los aranceles con Estados Unidos, el problema de las empresas españolas es la "incertidumbre" ante esta situación, "el hecho de que se está cambiando la portería en todo momento".

En este contexto, el ministro ha asegurado que es "este punto adicional de incertidumbre" el que se tiene que "combatir" y que desde el Gobierno español se está haciendo, no sólo con el plan que se puso en marcha el pasado mes de abril, "sino con una actuación continua y un acompañamiento a las empresas".

Así, ha recordado que se pusieron en marcha oficinas comerciales nuevas en Estados Unidos y que existen hay muchas vías de contacto y canales para que las empresas estén informadas y se les pueda "ayudar a navegar en este nuevo contexto".

"Desde estas oficinas comerciales, a través de las Cámaras de Comercio también pueden contactar con nosotros. Estamos en reuniones constantes con los sectores, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, a través del ICEX. El propio ICEX ha acompañado con información detallada, con inteligencia económica, a más de 1.600 empresas que exportan a Estados Unidos, el 99% del total de la exportación a Estados Unidos. Estamos encima y les vamos a ayudar en lo que podamos", ha concluido.