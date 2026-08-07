Estados Unidos.- (AMP) La economía de EEUU destruyó 23.000 empleos en julio

Archivo - Foto del Capitolio, sede del poder legislativo de Estados Unidos (EE.UU.). - Valerie Plesch/dpa - Archivo

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La economía de Estados Unidos destruyó 23.000 puestos de trabajo no agrícolas durante el pasado mes de julio, un resultado muy por debajo de lo esperado por el consenso del mercado, que anticipaba un nuevo mes de crecimiento del empleo, según el dato publicado este viernes por el Departamento de Trabajo, que podría enfriar la posibilidad de subidas de tipos de la Reserva Federal (Fed).

Asimismo, se han revisado a la baja los datos de creación de empleo correspondiente a los dos meses anteriores, rebajando a 63.000 nuevos puestos generados en mayo, frente a los 129.000 anunciados, mientras que el dato de junio ha sido revisado a 20.000 nuevos empleos, en vez de los 57.000 estimados. De tal modo, el nuevo empleo combinado de mayo y junio fue 103.000 puestos inferior al reportado.

De su lado, si bien la tasa de paro bajó una décima en julio, hasta el 4,1%, frente al 4,2% del mes anterior, esta bajada reflejó en gran medida la caída de la fuerza laboral, ya que 264.000 personas abandonaron la búsqueda de empleo, lo que redujo la tasa de participación al 61,4%.

En su análisis del mercado laboral en julio, el Departamento de Trabajo ha destacado que el empleo en la educación pública local disminuyó en 50.000 puestos, mientras que el comercio minorista perdió 19.000 empleos y las actividades financieras continuaron su tendencia a la baja con la destrucción de 14.000 puestos en julio. Por contra, el empleo en el sector sanitario continuó su tendencia alcista (+22.000), pero a un ritmo más lento.

De su lado, en el séptimo mes de l año, el salario promedio por hora de todos los empleados del sector privado no agrícola fue de 37,62 dólares, un 3,2% más que un año antes, desacelerándose respecto del 3,5% del mes anterior.

En cuanto al desempleo, el Departamento de Trabajo estima que en julio el número de parados se redujo a 6,9 millones, lo que representa un descenso mensual de 178.000 personas sin empleo registradas.

IMPACTO EN LA FED.

"El informe de empleo de julio fue mucho más débil de lo esperado", ha reconocido Nancy Vanden Houten, economista principal para EEUU de Oxford Economics, para quien el informe refuerza la evidencia de que el mercado laboral "no se está sobrecalentando".

De este modo, la experta considera que los datos publicados constituyen un nuevo incentivo para que la Fed "mantenga su política monetaria sin cambios durante un período prolongado", a medida que disminuye la inflación derivada del aumento de los precios del petróleo, los aranceles y el desarrollo de la IA.

De su lado, James Knightley, economista de ING Research, ha comentado que la inesperada debilidad del mercado laboral estadounidense "genera serias dudas sobre las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal", aunque ha subrayado que faltan muchos datos por conocerse antes de la próxima reunión de la Fed, que se celebrará el 16 de septiembre, incluyendo el informe de empleo de agosto, dos datos sobre inflación y el Simposio de Jackson Hole.

En este sentido, el experto no descarta una posible recuperación del empleo en agosto, pero considera que la decisión de la Fed probablemente dependerá más de la evolución de la inflación, donde un potencial acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz podría traducirse en precios más bajos de la gasolina y mantener la tendencia desinflacionaria hasta final de año e incluso más allá.

De tal manera, de cara a las próximas reuniones de la Fed, dado que se prevén noticias alentadoras sobre la inflación, Knightley anticipa que el banco central estadounidense mantendría los tipos sin cambios hasta bien entrado 2027.

En su reunión de finales de del pasado mes de julio, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió por quinta ocasión consecutiva mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, aunque tres de sus nueve miembros votaron entonces a favor de subir un cuarto de punto el precio del dinero.