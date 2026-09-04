(AMP) EEUU creó 162.000 nuevos puestos de trabajo en agosto y supera los pronósticos

Archivo - 16 June 2026, US, Winston-Salem: A US flag flies at the Millennium Event Center during the 2026 FIFA World Cup. Photo: Jan Woitas/dpa - Jan Woitas/dpa - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mercado laboral de Estados Unidos generó 162.000 nuevos empleos en agosto, mejorando en gran medida los datos de 21.000 empleos del anterior mes y superando las expectativas de los analistas, según ha informado este jueves el Departamento de Trabajo.

El desempeño del mercado laboral estadounidense despunta durante este mes estival y registra una cifra superior a la media mensual con un incremento de 31.000 empleos con respecto a los 12 meses anteriores.

De forma generalizada, el empleo creció en casi todos los sectores, mientras que los mayores incrementos se registraron en los servicios de alimentación y hostelería (+59.000), y en la educación pública a nivel local (+42.000), y, en el lado opuesto de la tabla, las contrataciones en el sector de la información disminuyeron en 23.000, tras pérdidas que habían promediado 8.000 por mes en los últimos doce meses.

Por su parte, la industria ha mantenido su tendencia al alza y alrededor de 16.000 personas comenzaron a trabajar en el sector durante el mes de agosto, con lo que ha aumentado en 58.000 contratados desde su mínimo en diciembre de 2025.

Entre otros sectores con incrementos de empleo destacan la construcción (+22.000) y los servicios sanitarios (+13.000), mientras que mostró pocos cambios durante en otras industrias importantes --minería, canteras y extracción de petróleo y gas--, comercio, transporte y almacenamiento, actividades financieras y servicios profesionales y empresariales.

Por su parte, la tasa de desempleo no varió en agosto y se mantuvo en el 4,1%, al igual que tampoco experimentó apenas cambios en el número de personas en paro, cifrado en unos siete millones de personas.

Igualmente, el Ministerio ha revisado a la baja la lectura de junio en 11.000 empleos más, pasando de 20.000 a 31.000 nuevas contrataciones; mientras que el dato de julio también fue revisado en 44.000 puestos de trabajo más, de -23.000 a 21.000. Con estas revisiones, el empleo en junio y julio combinado es de 55.000 más puestos de trabajo que lo informado anteriormente.

De esta manera, el mercado laboral estadounidense vuelve a mostrar fortaleza frente a los primeros datos publicados de julio que apuntaban a una ralentización de la creación de empleo en el país norteamericano.