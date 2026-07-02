Estados Unidos.- (AMP) EEUU registra 57.000 nuevos empleos en junio con la tasa de paro en el 4,2%, menor que el mes anterior

30 June 2026, Mecklenburg-Western Pomerania, Neustadt-Glewe: Scaffolders are assembling one of the main stages on the grounds of the "Airbeat One" festival at the airport. Northern Germany's largest electronic music festival will take place from July 9-12 - Jens Büttner/dpa

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mercado laboral de Estados Unidos generó 57.000 puestos de trabajo en junio, bastante por debajo de los 148.000 nuevos empleos anotados el mes anterior, mientras que la tasa de desempleo cayó hasta el 4,2%, una décima menos que en mayo, según ha informado este jueves el Departamento de Trabajo.

De esta manera, la creación de empleo se ha ralentizado durante el mes de junio, sin embargo, se mantiene dentro del rango promedio de incremento del empleo en los últimos doce meses, situado en los 36.000 nuevos contratos de media.

Los mayores incrementos se registraron en los servicios profesionales y empresariales (+36.000), asistencia social (+25.000) y el sector sanitario (+22.000), mientras que en el ocio y la hostelería las contrataciones disminuyeron en 61.000, el mayor descenso durante el mes de junio.

La cifra en ocio y hostelería denota, según el Gobierno de EEUU, una menor contratación más débil de lo habitual, en un momento marcado por llegada de la estación estival. En lo que va de año, el empleo en el sector ha mostrado pocos cambios en términos netos.

El empleo mostró poca o ninguna variación durante el mes en otros sectores importantes como la minería, la extracción de petróleo y gas, la construcción, la industria, el comercio mayorista, el comercio minorista, el transporte y almacenamiento, las actividades financieras y otros servicios.

Por su parte, la tasa de desempleo cayo una décima en junio y se situó en el 4,2%, frente al 4,3% del mes anterior, lo que refleja el buen desempeño del mercado laboral que mantiene su tendencia estable en el rango estrecho del 4,2% al 4,5% marcado desde el mes julio de 2025.

La disminución de la tasa de paro, a pesar de una ralentización de las cifras de empleo durante el mes de junio, se debe sobre todo a una disminución en la tasa de participación en la fuerza laboral, un 0,3% menos.

El número de parados se situó en los 7,2 millones, también sin apenas variaciones mensuales, mientras que los parados de larga duración alcanzaron los 1,9 millones, un 27,3% del total de desempleados en el país norteamericano.

Igualmente, el Ministerio ha revisado a la baja la lectura de mayo en 43.000 empleos menos, pasando de 172.000 a 129.000 nuevas contrataciones; mientras que el dato de abril también fue revisado 29.000 puestos de trabajo menos, de 179.000 a 148.000. Con estas revisiones, el empleo en abril y mayo combinado es de 74.000 menos puestos de trabajo que lo informado anteriormente.