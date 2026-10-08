(AMP) EEUU retira a Microsoft y Adobe del programa de visados de trabajo permanentes por abusar del sistema

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MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha suspendido del Programa de Certificación Laboral Permanente a empresas como Microsoft y Adobe al asegurar que se enfrentan a múltiples investigaciones federales por abusar del sistema de visados a trabajadores extranjeros.

Igualmente, la Administración Trump ha excluido del programa a compañías del sector tecnológico como Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL y Capgemini.

El programa abre la puerta a que los trabajadores adquieran la residencia permanente y está enfocado a cubrir puestos de trabajo altamente cualificados que no pueden ser ocupados por estadounidenses. El Gobierno alega que las empresas incurren en fraude al adherirse de manera masiva al programa y dejar sin trabajo y con salarios más bajos a ciudadanos del país.

Por su parte, también ha cargado contra el programa de visados H1-B, al que se acogen estos trabajadores al llegar a Estados Unidos y que tiene carácter temporal.

"El programa de visas H1-B está destinado a permitir que las empresas traigan desde fuera de Estados Unidos realmente a lo mejor de lo mejor para posiciones que son completamente imposibles de llenar con trabajadores estadounidenses. Desafortunadamente, el programa se ha llenado de fraude", ha destacado el vicepresidente de EEUU, JD Vance.

Vance ha cargado duramente contra Microsoft por sus programas de despido, mientras solicitaba participar en los programas de visados. "No ha habido ninguna empresa en Estados Unidos, lamentablemente, que haya abusado de este sistema más que Microsoft", ha indicado.

"Microsoft despidió a 6.000 trabajadores estadounidenses en 2025 después de certificar que no podía encontrar empleados estadounidenses calificados, sin embargo, la empresa fue aprobada para más de 6.000 visas H-1B y presentó 3.682 solicitudes del Programa de Certificación Laboral Permanente, incluyendo casi 1.000 solicitudes para los mismos puestos que los trabajadores estadounidenses despedidos", ha añadido.

A través de esta medida, el Gobierno estadounidense quiere mandar un claro mensaje al sector empresarial de que no tolerarán "discriminación" contra los ciudadanos estadounidenses.

MICROSOFT JUSTIFICA LA PETICIÓN DE VISADOS

El gigante tecnológico Microsfot ha justificado que la mayoría de los visados solicitados al Gobierno de EEUU corresponden a la extensión del estatus de empleados que ya se encontraban trabajando para la compañía y ha indicado que cumple de manera rigurosa con las condiciones de los programas.

"Creemos en la fortaleza y el talento de la fuerza laboral estadounidense. Por eso, la gran mayoría de los empleados de Microsoft en Estados Unidos son estadounidenses. Esperamos poder brindar información adicional a la Administración. Por ejemplo, de las aproximadamente 6.000 solicitudes de los visados H-1B que presentamos el año fiscal pasado, el 80% correspondían a la extensión o modificación del estatus de empleados actuales de Microsoft", ha señalado en un comunicado.

"Ofrecemos a nuestros empleados una de las remuneraciones más altas del sector tecnológico, y nuestros salarios se encuentran entre los más elevados de todas las solicitudes de visa H-1B. Pagamos a nuestros empleados con visa H-1B lo mismo que a cualquier otro empleado que realice un trabajo comparable", han añadido.