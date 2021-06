Estados Unidos.- (AMP) Estados Unidos flexibiliza recomendaciones de viajes a más de 30 países como España

Archivo - Avión US Airways

Archivo - Avión US Airways - AENA - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este martes una flexibilización de sus recomendaciones para viajar a más de 30 países, entre los que se incluyen España, en base a la mejora de la situación de la pandemia de coronavirus.

Dicho departamento ha indicado que está actualizando las advertencias de viajes en base a los cambios en la guía de viajes internacionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), según recoge la agencia Bloomberg.

En la actualización de la guía de los CDC, varios países han pasado del nivel 4 que implica la recomendación de "no viajar" al nivel 3 que significa "reconsidere viajar". Esto significa que se advierte a las personas que quieren viajar a estos países "estar seguras de estar completamente vacunados" mientras que a las que no lo estén, "evitar los viajes no esenciales".

33 países han pasado a categorías de menor riesgo y también se han dado nuevas indicaciones para más de 120, según indica la CNN.

España se encuentra en nivel 3 desde este lunes como Francia, Alemania, Grecia, Canadá, México, Corea del Sur y Singapur, tal y como se indica en el portal web del Departamento de Estado que informa sobre las recomendaciones de viajes internacionales y en el de los CDC.