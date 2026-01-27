(AMP) El euro escala a máximos desde 2021 frente al 'billete verde' y se aproxima a los 1,20 dólares

Archivo - 21 February 2022, Hessen, Frankfurt_Main: A performer dressed as a "Eurolino" in the form of a one-euro coin on legs crosses a street in front of the temporary headquarters of the German Federal Bank (Deutsche Bundesbank) in Frankfurt during fil - Frank Rumpenhorst/dpa - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cotización del euro frente al dólar se consolidaba este martes por encima de los 1,19 dólares, alcanzando su mejor cruce frente al 'billete verde' desde junio de 2021, y llegaba incluso a aproximarse a la cota de los 1,20 dólares en la víspera de conocer la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, en un contexto marcado por el aumento de la incertidumbre a causa de las erráticas políticas de Donald Trump.

La moneda común europea se revalorizaba este martes un 0,6% respecto del cierre anterior para cambiarse por 1,1973 dólares, su precio más alto frente a la moneda estadounidense desde junio de 2021.

En este sentido, los analistas de ING consideran que, si bien el titubeante dato del Ifo que se conoció ayer "representa una oportunidad perdida para que Europa suponga un factor de atracción para el capital que se aleja de EEUU", el cruce euro/dólar se prepara para superar los máximos del rango en 1,1910/20, aunque advierten de que "parece que hay muchos inversores que buscan una ruptura al alza".

En esta línea, desde MUFG apuntan que el euro se beneficia de su posición como la alternativa más líquida al dólar estadounidense, lastrado por el impacto sobre la confianza de la mayor incertidumbre sobre la política estadounidense a principios de este año, apuntando que la ruptura de los 1,1919 dólares del pasado mes de septiembre "abriría la puerta a que el par supere el nivel de 1,2000 por primera vez desde el primer semestre de 2021".

En este sentido, consideran que Trump agravó la incertidumbre sobre la política estadounidense al amenazar con aumentar los aranceles a las importaciones de Corea del Sur ante la lenta implementación por parte de Seúl del reciente acuerdo comercial entre ambos países, después de la amenaza estadounidense de imponer aranceles de hasta el 100% a Canadá si firma un acuerdo comercial con China.

"Al mismo tiempo, el euro se ha beneficiado de una reducción de los riesgos políticos y fiscales en Francia durante la última semana", después de que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, invocase el Artículo 49.3 de la Constitución francesa para impulsar el presupuesto de 2026 sin votación parlamentaria.

Si bien el Banco Central Europeo (BCE) ha reiterado en numerosas ocasiones que no se fijaun objetivo determinado para el tipo de cambio del euro, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, señalaba el pasado verano que un cruce del euro por encima de 1,20 dólares podría ser complicado.

"Se trata mucho más de la velocidad del ajuste que del nivel. Pero creo que 1,17, incluso 1,20, es algo que no podemos... Bueno, podemos pasarlo por alto un poco. Más allá de eso, será mucho más complicado. Pero 1,20, creo que es perfectamente aceptable", señalaba el economista español desde Sintra el pasado mes de julio.

En lo que va de año, el euro acumula una subida de casi el 2% frente al 'dólar' reflejando la tendencia conocida como 'Sell America' ('Vender EEUU') ante las erráticas políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, que empujan a los inversores hacia activos refugio, como los metales preciosos.

En este sentido, después de superar este lunes por primera vez el umbral de los 5.000 dólares por onza y de llegar a marcar un precio récord de 5.111 dólares, la cotización del oro se mantiene este martes por debajo de la cota de los 5.100 dólares.