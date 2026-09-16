Estados Unidos.- (AMP) La Fed acomete la primera subida de 25 puntos en los tipos de interés con Kevin Warsh al frente

Archivo - WASHINGTON, July 29, 2026 -- Photo taken on July 29, 2026 shows the U.S. Federal Reserve building in Washington, D.C., the United States. The U.S. Federal Reserve on Wednesday kept the target range for the federal funds rate unchanged at 3.5 to - Li Rui / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha optado por subir 25 puntos básicos los tipos de interés y elevar el rango objetivo hasta el 3,75% y 4%, en la primera decisión para endurecer la política monetaria del recién elegido presidente del banco central, Kevin Warsh, que se opone así a los anhelos de Donald Trump para bajar la tasa de referencia.

La decisión se trata del primer incremento de los tipos de interés en Estados Unidos desde julio de 2023 y el precio del dinero regresará al nivel en el que se encontraba en diciembre de 2025, tras lo que se rebajó la tasa de referencia en enero y se mantuvieron los tipos por cinco ocasiones consecutivas. La decisión de la Reserva Federal se ha tomado de manera unánime.

El instituto emisor ha indicado que la actividad económica crece a un ritmo "sólido", a pesar de la incertidumbre derivada de la situación geopolítica. En esta línea, la Fed ha destacado el "fuerte" crecimiento de la productividad y una "robusta" inversión de capital, así como el buen desempeño del mercado laboral.

"La inflación se mantiene elevada. Las medidas adoptadas hoy contribuirán a un retorno más oportuno al objetivo del 2 % fijado por el Comité. El Comité garantizará la estabilidad de precios.", reza el comunicado emitido por el banco central.

La subida de tipos ocurre en un contexto marcado por el alza de la inflación, arrastrada por los precios energéticos ante la dilatación del conflicto en Oriente Próximo y la presión sobre el mercado petrolero, con el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia en el país norteamericano, por encima de los 100 dólares.

La inflación en Estados Unidos se situó en el 3,4% en agosto, mismo dato que el mes anterior, con la inflación subyacente moderándose una décima. Por su parte, el mercado laboral de generó 162.000 nuevos empleos en agosto, mejorando en gran medida los datos de 21.000 puestos de trabajo de julio y superando las expectativas de los analistas.

Ante este contexto, el aumento del precio del dinero puede suponer un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y la autoridad monetaria, después de que hace poco más de diez días el inquilino de la Casa Blanca instara a la Fed a imponer la tasa de interés más baja del mundo.

OTRA SUBIDA MÁS A LA VISTA

Las proyecciones para 2026 de los miembros del FOMC sobre la política monetaria sitúan, por gran mayoría, los tipos de interés en un rango entre el 4% y el 4,25%, lo que revela que el banco central podría acometer una nueva subida antes de que finalice el año.

De hecho, tan solo dos miembros ha indicado que la tasa decidida este miércoles, entre el 3,75% y el 4%, permanecerá durante 2026, mientras que otra buena parte de los participantes se han inclinado incluso por ir más allá y estimar un rango entre el 4,25% y 4,5%.

La diferencia entre las estimaciones de septiembre y las de junio es muy amplia, ya que antes de la temporada estival gran parte del FOMC situaba la tasa de referencia entre el 3,5% y el 3,75%, sin embargo, los acontecimientos y la situación macroeconómica han provado una importante traslado de las opiniones.

En cuanto a la inflación, las proyecciones de la Fed detallan que la inflación se situará alrededor del 3,75%, frente a las anteriores cifras estimadas que preveían una tasa general de precios de entre el 3,5% y el 3,6%. Mientras que la inflación subyacente escalará, según el FOMC, hasta un intervalo del 3,3%y 3,5%.

Las previsiones para la actividad económica mejoran, con una gran parte de los participantes en la reunión apostando por un crecimiento del producto interior bruto (PIB) entre el 2,2% y 2,5%. Por su parte, la tasa de desempleo también progresa, con unas estimaciones para tocar incluso el 4%, mejor dato que en junio.