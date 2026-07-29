Estados Unidos.- (AMP) La Fed mantiene estables los tipos de interés, pero rompe su unanimidad

Archivo - Edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en Washington. - RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha resuelto este miércoles mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, cumpliendo así con los pronósticos del consenso de analistas.

De esta manera, el banco central encadena cinco reuniones sin modificar la tasa de referencia, que se mantiene estable desde el mes de enero, tras una racha de tres bajadas de 25 puntos básicos.

No obstante, a diferencia de la reunión del pasado mes de junio, el órgano de gobierno del banco central estadounidense no ha tomado su decisión de manera unánime, sino por una mayoría de nueve votos a favor, frente a tres en contra, que preferían subir un cuarto de punto el precio del dinero.

En su análisis, la entidad destaca que la actividad económica se expande a un ritmo sólido, a pesar de la elevada incertidumbre, debida en parte al conflicto en Oriente Próximo.

De este modo, apunta que el crecimiento de la productividad y la inversión de capital son fuertes, mientras que la creación de empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de paro se ha mantenido prácticamente sin cambios.

En cuanto a la inflación, la Fed admite que sigue siendo elevada en relación con el objetivo del 2%, lo que refleja en parte las perturbaciones de la oferta que han provocado aumentos de precios en ciertos sectores, incluido el energético.

En este sentido, el Comité de la Fed afirma que "garantizará la estabilidad de precios".

La tasa de inflación en EEUU se moderó del 4,2% en mayo al 3,5% en junio, mientras que la tasa de desempleo cayó hasta el 4,2%, aunque con una menor creación de empleo que en el mes anterior.

NO DUDAREMOS EN ACTUAR.

En su comparecencia ante la prensa, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, ha defendido la importancia de observar la reacción de los mercados sin que el banco central envíe señales que interfieran con los mecanismos de fijación de precios, aunque ha asegurado que la institución no dudará en actuar si resulta necesario.

En este sentido, tras un comunicado más escueto de lo acostumbrado durante el mandato de Jerome Powell, el banquero central estadounidense ha explicado que la declaración de política monetaria se limita a transmitir los hechos, evitando las predicciones, algo que considera especialmente prudente en momentos de incertidumbre, mientras que ha calificado como "riña familiar" las discrepancias entre los miembros del FOMC.

"Comprendo el deseo de contar con predicciones y comentarios continuos de este Comité, pero por nuestra parte, necesitamos observar la reacción del mercado ante los acontecimientos, tanto directos como indirectos", ha explicado Warsh, añadiendo que "cuando sea necesario y apropiado, no dudaremos en actuar".

De tal modo, Warsh ha apuntado que los más de cinco años de inflación por encima del objetivo de la Fed "no se pueden revertir en nueve semanas", ni con un solo mes de modestas reducciones de precios, como sucedió el mes pasado, añadiendo que "esta Reserva Federal no vacilará", ya que la credibilidad de la entidad se basa en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades.

"Ya lo han oído antes, pero lograremos la estabilidad de precios", ha asegurado, añadiendo que la prosperidad de EEUU depende de ello.