(AMP) Ferrovial se dispara más de un 8% tras aclarar la viabilidad de su autopista en Tennessee (EEUU)

Archivo - I-24 en Nashville - FERROVIAL - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ferrovial se ha disparado este martes más de un 8% en bolsa, después de haber aclarado al mercado que el desembolso inicial que tendrá que afrontar tras haber ganado la autopista I-24 de Tennessee (Estados Unidos) es inferior al esperado.

En concreto, sus títulos reaccionaron inmediatamente al alza una vez publicada la nueva información por parte de la compañía, lo que impulsó la acción hasta cerrar la jornada en 48,84 euros por título, es decir, un 8,44% por encima del cierre de la sesión previa.

Ferrovial ha explicado que el consorcio del que forma parte, integrado también por Transurban y Tikehau Star Infra, pagará a la administración de Tennessee inicialmente solo una parte del valor fijado que le permitió hacerse con el contrato, un importe muy superior al que ofrecieron el resto de competidores.

Este proyecto se basa en un modelo a través del cual la administración cede a las empresas privadas los derechos para construir y explotar una autopista durante varias décadas, a cambio de un pago fijo y otro variable, que depende del volumen de tráfico y de los ingresos que vaya registrando la concesión, de forma que la empresa que ofrece más dinero a la administración se lleva el contrato.

Esa contraprestación inicialmente comunicada se estableció en 24.800 millones de dólares (22.255 millones de euros). Sin embargo, tanto Ferrovial como el departamento de transporte de Tennessee han aclarado ahora que la cifra actual es de 21.000 millones de dólares (18.845 millones de euros), tras eliminar conceptos nominales.

Además de esa cifra actualizada, la principal novedad es que el consorcio no la pagará toda de golpe, sino que solo desembolsará 7.700 millones de dólares (6.909 millones de euros) durante los primeros años de construcción (hasta 2035), y el resto lo abonará durante los siguientes 50 años de contrato, una vez comience a ingresar los fondos procedentes de los peajes que cobre a los usuarios.

PAGOS EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS Y LOS PEAJES

Además, ha detallado las dos cláusulas existentes sobre los pagos adicionales que el consorcio tendrá que hacer a la administración en caso de que los ingresos y los peajes sean mayores de los esperados.

En concreto, Tennessee solo comenzará a cobrar un porcentaje de los ingresos adicionales cuando estos superen en 200 puntos básicos el escenario base, en cuyo caso le pertenecerá un 12,5%, porcentaje que aumentará al 75% si los ingresos superan en 600 puntos básicos el escenario base.

En cuanto a la variable del peaje, el consorcio se quedará con todo el peaje, siempre y cuando sea inferior a 3,2 dólares por milla. Si supera ese importe se establecerán varios umbrales, siendo el último de 6,4 dólares por milla, precio a partir del cual la administración se quedará con el 90% de lo cobrado.