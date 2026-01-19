(AMP) El FMI pide una solución amistosa y evitar un 'ojo por ojo' arancelario por la crisis entre la UE y EEUU

Archivo - La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. - Greg Beadle/World Economic Forum / DPA - Archivo

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El riesgo de una nueva escalada en las tensiones comerciales implicaría un impacto material sobre las expectativas de crecimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha advertido de que la entrada en una fase de "ojo por ojo" en la fijación de aranceles y represalias tendría un efecto "aún más adverso" para la economía por su impacto directo en la actividad, pero también por el debilitamiento de la confianza.

Si bien ha eludido ofrecer recomendaciones específicas de política comercial al ser cuestionado sobre las recientes tensiones entre Estados Unidos y la UE a raíz de las presiones de Washington para hacerse con Groenlandia, el economista jefe del FMI, el francés Pierre-Olivier Gourinchas, ha señalado que, en términos generales, la institución aboga por que todas las partes intenten encontrar una solución que mantenga abierto el sistema de comercio, que mantenga reglas estables y predecibles y permita a las empresas tomar decisiones de inversión e implementarlas.

"El entorno actual no es propicio para ello", ha reconocido, añadiendo que "pediríamos a todas las partes que encuentren una solución amistosa a la situación", ya que en una guerra comercial "no hay ganadores", puesto que subir los aranceles perjudicará tanto al país que los impone, pero también a otros países.

"Si entramos en una fase de escalada y políticas de 'ojo por ojo', como lo planteaba la pregunta, eso sin duda tendría un efecto aún más adverso en la economía, tanto a través de canales directos como a través de la confianza, la inversión y potencialmente a través de una revisión de los precios de los mercados", ha explicado el economista galo.

De este modo, si bien ha subrayado que las proyecciones macroeconómicas publicadas este lunes se cerraron a finales del pasado mes de diciembre, por lo que no recogen los eventos más recientes, Gourinchas ha recordado que en sus pronósticos del pasado octubre la institución ya simuló un escenario de escalada arancelaria que restaría unas tres décimas al crecimiento global, lo que "se trata de un efecto considerable".

Posteriormente, en el marco del comienzo del Foro Económico Mundial, que durante esta semana se celebra en la localidad suiza de Davos, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha insistido en que, si bien aún es pronto para evaluar el potencial impacto económico de la crisis abierta sobre Groenlandia, la mejor manera de abordarla es "encontrar una vía de acuerdo".

"Lo que quiero enfatizar es que la mejor manera de avanzar es encontrar un camino hacia un acuerdo. Y eso será bueno para todos, en todas partes", ha comentado la economista búlgara en declaraciones a BloombergTV, recogidas por Europa Press.