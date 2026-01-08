(AMP) El 'hombre de Trump' en la Fed pide recortar este año los tipos de interés en 150 puntos básicos

Archivo - Edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en Washington. - RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Stephen Miran, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), ha defendido bajar los tipos de interés en 150 puntos básicos a lo largo de este año, lo que dejaría el precio del dinero en el rango del 2% al 2,25%.

"Auguro alrededor de un punto y medio de recortes. [...] La inflación subyacente se está manteniendo dentro del margen de nuestro objetivo, lo que es un buen indicio de hacia dónde se dirigirá la inflación general a medio plazo", ha explicado Miran en una entrevista concedida a 'Bloomberg Television'.

Además, ha sostenido que la actual política monetaria tiene un tono restrictivo que debería flexibilizarse para dinamizar el mercado laboral estadounidense. De hecho, ha asegurado que dicho nivel de restricción se ha mantenido por más tiempo del necesario.

Miran, que fue nombrado en septiembre por el presidente Donald Trump, lleva presionando desde entonces por reducir drásticamente los tipos de interés en claro contraste con la visión más gradualista de la mayoría del FOMC. Dentro del órgano rector de la Fed hay, incluso, voces que defienden mantenerlos intactos.

Después, el 'hombre de Trump' en la Fed ha reconocido que "no sabe nada sobre su futuro", dado que su mandato expirará el 31 de enero tras haber sido designado sustituto de la dimitida Adriana Kugler. Para ocupar su actual cargo, Miran se tomó una excedencia de la presidencia del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca.

Por otro lado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, pedirá a la Fed que no retrase las bajadas de tipos al entender que son "el único ingrediente que falta para fortalecer el crecimiento económico", según ha informado la 'CNBC' citando un discurso del titular de Finanzas aún no pronunciado.