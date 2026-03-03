(AMP) El Ibex 35 se deja un 4,8% en la media sesión, una de las mayores caídas de la última década

24 February 2026, US, Washington: US President Donald Trump delivers the State of the Union Address in the House chamber at the US Capitol in Washington. Photo: Michael Brochstein/ZUMA Press Wire/dpa - Michael Brochstein/ZUMA Press Wi / DPA

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 caía un 4,88% pasadas las 11.33 horas y borraba unos 870 puntos, hasta situarse en la frontera de los 17.000 enteros, en medio de una escalada del conflicto con Irán, tras una nueva serie de ataques sobre el país por parte de Israel y Estados Unidos y el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Se trata de uno de los peores días registrados en el parqué español, de acuerdo con los datos recopilados por Europa Press. Desde 2016, solamente otras nueve jornadas, a falta de saber el dato de cierre, han tenido una caída superior. La mayor parte de esas jornadas tuvieron lugar por la pandemia en 2020 o en abril del año pasado, en el acuñado por Donald Trump como 'Día de la Liberación' en el marco de la fijación de aranceles mundiales.

El Gobierno de Arabia Saudí ha confirmado en la madrugada de este martes que la Embajada estadounidense en Riad está sufriendo un incendio tras ser alcanzada por dos drones, en medio de la oleada de ataques iraníes contra bases e instalaciones de EEUU en países del Golfo Pérsico.

De su lado, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó este pasado lunes un ataque perpetrado por sus fuerzas contra un petrolero supuestamente vinculado a EEUU --identificado como 'Athe Nova', con bandera de Honduras-- en el Estrecho de Ormuz.

Asimismo, las fuerzas de Irán han amenazado con atacar cualquier barco que cruce el Estrecho de Ormuz tras afirmar que el tránsito se encuentra cortado en represalia por los ataques de EEUU e Israel contra territorio iraní.

En todo caso, el Ejército de Estados Unidos ha destacado este lunes que ha "destruido" instalaciones "de mando" de la Guardia Revolucionaria de Irán, además de distintas localizaciones de defensa y lanzamiento de ataques aéreos, al tiempo que ha avanzado que "seguirá" actuando contra las "amenazas inminentes" que atribuye a Teherán.

Solamente Repsol esquivaba las caídas abultadas, cayendo un leve 0,20%, mientras que los mayores descensos se cebaban en Acciona (-8,36%), Naturgy (-8,22%), Sacyr (-7,87%), Solaria (-7,85%), Acerinox (-7,74%), Acciona Energía (-7,72%), Banco Santander (-6,75%) y ACS (-6,57%).

Hacia las 11.30 horas, además, se encontraban en subasta de volatilidad la cotización de IAG y de Sacyr.

El resto de las principales bolsas europeas también cotizaba en 'rojo', con Londres cayendo un 2,88%; París, un 2,93%; Fráncfort, un 3,73%; y Milán, un 4,27%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent se situaba en 82,74 dólares, un 6,43% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba un 6,70%, hasta los 76,01 dólares.

El gas natural europeo, negociado en la plataforma TTF, subía un 37%, hasta los 60,98 euros por megavatio hora. El oro, valor refugio tradicional, se mantenía por encima de los 5.250 dólares por cada onza troy, aunque ayer llegó a superar los 5.400 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,232%, desde el 3,135% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ensanchaba en seis décimas, hasta los 43,8 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,76% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1600 dólares por cada euro.