(AMP) El IPC de octubre en EEUU sube un 0,4% mensual, sin dato anual por el cierre de Gobierno de hace un año

Archivo - Bandera de Estados Unidos (EEUU). - AFP7 VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos repuntó un 0,4% mensual en octubre, por debajo del 0,6% de aceleración que impactó a los precios en septiembre, según ha informado la Agencia de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo (BLS, por sus siglas en inglés) que esta vez no ha publicado el dato anual debido al cierre de Gobierno que estuvo activo durante todo el mes de octubre de 2025 y no acabó hasta el 10 de noviembre.

En concreto, el índice de energía aumentó un 0,7% durante el mes, tras un aumento del 5,2% en septiembre, una moderación impulsada por la desaceleración de los precios de la gasolina que pasaron de incrementarse un 9,1% en septiembre a un 1% marcado en octubre.

Por su parte, los alimentos se encarecieron en un 0,5%, mientras que los precios de la vivienda aumentaron un 0,3%, lo que representa más del 30% del incremento mensual total.

Asimismo, la inflación subyacente, que deja fuera la energía y los alimentos, aumentó un 0,3% en octubre, mismo dato que agosto y septiembre.

"La inflación en Estados Unidos fue más elevada de lo esperado en octubre, con un aumento del IPC general del 0,4% mensual, frente al 0,3% previsto, mientras que la inflación subyacente aumentó un 0,3%, frente al 0,2% esperado, lo que supone la tercera lectura consecutiva del 0,3% para la inflación subyacente", ha destacado el analista Daniel Siluk, responsable de Global Short Duration and Liquidity de Janus Henderson.

Al conocerse el dato de inflación de este mes, el rendimiento de los bonos soberanos estadounidenses con vencimiento a 10 años se ha disparado casi un 3%, pasando del 4,863% al 4,993%, de nuevo en la barrera del 5%.

"La BLS no recopiló datos de encuestas para octubre de 2025 debido a una falta de asignaciones. Para la mayoría de las series del IPC, La BLS no pudo publicar los índices de octubre de 2025. Como resultado, la BLS no puede publicar los cambios porcentuales de 12 meses para octubre de 2026 para los índices donde no se dispone de datos de octubre de 2025", ha recogido la agencia en su nota de prensa.

En este sentido, la Reserva Federal de EEUU (Fed) no tendrá a su disposición nuevas tasas anuales del IPC para su próxima reunión que tiene lugar los próximos 8 y 9 de diciembre, mientras que el dato de noviembre se publicará el 10 de diciembre.

De esta manera, el último dato de la tasa de precios interanual con la que contarán será la del pasado mes de septiembre cuando repuntó hasta el 3,7% anual. No obstante, el banco central estadounidense observará los crecimientos anuales, así como el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) correspondiente al mes de octubre, que se conocerá el próximo 25 de noviembre.

La Reserva Federal optó por no modificar los tipos de interés en su pasada reunión de octubre tras elevar el rango objetivo al 3,75% y 4% en septiembre. Varios miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), así como el consenso del mercado apuntan a una nueva subida en diciembre.

De hecho, el dato de inflación por encima de lo previsto, sumado al repunte de los bonos y las declaraciones de los miembros del FOMC dan por descontada una nueva subida en diciembre. Incluso, Christopher Waller de la Fed ha abierto la puerta a un incremento de hasta 50 puntos básicos.

"En cuanto a la Reserva Federal, creemos que esto refuerza los argumentos a favor de una subida de tipos en diciembre, especialmente tras los comentarios realizados esta misma mañana por el gobernador Waller sobre los riesgos derivados de una inflación persistente. (...) La pregunta inmediata que podrían plantearse los mercados será si la subida de diciembre será de 25 o 50 puntos básicos, pero, en última instancia, es probable que el debate más relevante sea cuánto endurecimiento adicional será necesario en 2027", añaden desde Janus Henderson.