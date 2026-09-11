(AMP) Irán recurre a criptomonedas para financiar el esfuerzo bélico contra Estados Unidos

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MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Irán está utilizando criptomonedas para mantener el flujo comercial y evitar el bloqueo y las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos con el objetivo de mantener sus capacidades económicas y militares en medio del conflicto con el país norteamericano.

El banco central iraní ha impulsado a los inversores y actores comerciales a repatriar fondos para mantener a flote la economía del país asiático, incluyendo el uso de criptomonedas para liquidar transacciones transfronterizas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas iraníes, según relevan fuentes internas del régimen al 'Financial Times'.

La flexibilización de normas permite también el intercambio de divisas en el mercado iraní, escapando de los tipos de cambios aprobados por el Gobierno de la República Islámica, así como utilizar los ingresos de exportaciones para importar productos directamente sin tener que canalizar sus ganancias a través del sistema oficial de divisas.

"El banco central no pregunta cómo se transfirió ese dinero. Recibir criptomonedas como pago por exportaciones ya es algo habitual", ha indicado un ejecutivo de una empresa cercana al Ejecutivo del país asiático al 'FT'.

Precisamente, la ofensiva de Estados Unidos contra Irán se ha recrudecido en las últimas semanas en el ámbito económico, además de la estrategia militar de bloqueo físico y bombardeos, con el inicio de la operación 'Paria Económico' con la que el Tesoro de EEUU busca estrangular completamente la economía iraní.

Para ello, la Administración Trump ha comenzado una campaña de sanciones contra entidades bancarias internacionales que, según indican, están permitiendo y realizando transacciones relacionadas con la financiación de Irán.

Por el momento, el banco turco Golden Global Bank y la entidad egipcia Misr, la segunda entidad financiera más grande de Egipto, han sido incluidas en la lista de entidades designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EEUU.

IRÁN RECURRE A LOS BRICS

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha solicitado en la cumbre de los BRICS, bloque de países emergentes que engloba a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Irán y otros miembros más recientes, que los miembros utilicen sus divisas nacionales para comerciar entre ellos, advirtiendo de 'shocks' políticos en otras divisas, en clara referencia al sistema del dólar.

Igualmente, Pezeshkian ha destacado que este desarrollo de las monedas nacionales debería ir acompañado de mecanismos para gestionar los riesgos cambiarios y facilitar las liquidaciones mutuas, en un mercado caracterizado por una fuerte concentración de divisas.

"El creciente uso de instrumentos económicos para ejercer presión política, junto con la incertidumbre geopolítica y las interrupciones en las cadenas de suministro, han complicado el entorno económico mundial", ha indicado el presidente del país asiático en la reunión del BRICS en Mumbai (India), según recoge la agencia de noticias iraní Mehr.

El mandatario iraní ha destacado que "la resiliencia económica no es posible sin diversificar los socios comerciales, la financiación y las vías de pago", asegurando que la guerra ha demostrado que "la seguridad económica no está separada de la seguridad nacional y regional. Ante esto, ha pedido a los BRICS crear "capacidades resilientes para que ningún país pueda perturbar el comercio legítimo de otro mediante el monopolio de un instrumento financiero o tecnológico".