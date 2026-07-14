(AMP) Kevin Warsh afirma que la Fed "no tolerará" una inflación elevada y asegura que será "cosa del pasado"

WASHINGTON, June 17, 2026 -- U.S. Federal Reserve Chair Kevin Warsh attends a press conference in Washington, D.C., the United States, on June 17, 2026. The U.S. Federal Reserve on Wednesday kept the target range for the federal funds rate unchanged at 3 - Li Yuanqing / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Kevin Warsh, ha sostenido que el banco central "no tolerará" el repunte inflacionario experimentado recientemente en el país norteamericano y ha prometido que será "cosa del pasado", en unas palabras que pronunciadas esta tarde en la Cámara de Representantes en su primera comparecencia ante los legisladores como 'guardián del dólar'.

"El principal objetivo de la Reserva Federal es acertar con la política monetaria, o al menos acercarnos lo más posible a ella. Ese es nuestro objetivo claro y constante, la guía que nos orienta. Y si acertamos con la política monetaria, y lo haremos, el repunte inflacionario de los últimos cinco años será cosa del pasado", ha destacado Warsh en su discurso.

El recién elegido presidente de la Fed se enfrenta esta semana a sus primeras citas ante la Cámara de Representantes --este martes-- y el Senado --este miércoles-- para exponer el informe semestral de política monetaria del instituto emisor estadounidense, donde tendrá que responder a las preguntas de los representantes públicos.

Warsh ha defendido que los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mantienen su compromiso con el control de la inflación y que tendrán cero tolerancia con un repunte de los precios "persistentemente elevado".

"Mis colegas y yo reconocemos que la alta inflación ha supuesto una carga excesiva para los hogares y las empresas estadounidenses. Si bien las fluctuaciones mensuales de precios son inevitables, especialmente en un mundo inestable, la inflación subyacente a largo plazo está determinada en gran medida por la política monetaria", ha determinado el líder de la Fed.

De hecho, el presidente del banco central estadounidense ha criticado el viraje que dio respecto a la forma de interpretar los datos de inflación y su modo de actuar ante ella --denominado 'framework'-- durante la pandemia del Covid-19 en 2020, lo que supuso flexibilizar el objetivo de inflación.

"No es ningún secreto que, cuando se anunció el marco de 2020, el nuevo marco, que pretendía aumentar la inflación, fui muy crítico con él en aquel momento y en los años posteriores, antes de asumir este cargo. Ese banco central no fue el primero en pedir un poco de inflación y acabar con mucha más", ha aseverado.

Igualmente, ha destacado el buen rumbo de la economía estadounidense que está demostrando "resiliencia" ante los recientes acontecimientos, con especial mención a la inversión empresarial acelerada por la construcción de centros de datos y la "inmensa" demanda de equipos y software relacionados con la IA.

No obstante, Warsh ha mencionado que todavía existe incertidumbre acerca de cómo afectará la inversión relacionada con la IA a la actividad económica y ha señalado que "las nuevas oportunidades para la economía plantean nuevos desafíos para los responsables políticos", por lo que la Fed se mantiene alerta a las implicaciones de la IA para la inflación y el mercado laboral.

Precisamente, el 'guardián del dólar' ha afirmado que el mercado de trabajo en Estados Unidos continúa "estable" con una creación de empleo "sólida". "La tasa de desempleo es baja y ha variado poco durante el último año. Estamos viendo relativamente pocos despidos, solo una ligera variación en la tasa de vacantes y un sólido crecimiento de los salarios nominales", ha añadido.

Asimismo, Warsh ha informado a los representantes públicos sobre la reforma ya iniciada para en la Reserva Federal, basada en la creación de cinco grupos de trabajo con importantes personalidades del mundo económico para analizar y determinar los posibles cambios.

"A los grupos de trabajo se les ha encomendado una tarea clara: partir de los principios básicos, plantear preguntas difíciles, examinar las prácticas actuales, considerar alternativas y, finalmente, proponer los próximos pasos para que los responsables de la política monetaria los tengan en cuenta. El objetivo es capacitar a la Reserva Federal para que tome mejores decisiones en materia de política monetaria y dejar atrás estos años de alta inflación", ha explicado.

MANTIENE SU INDEPENDENCIA

"Seguiría haciendo mi trabajo", ha respondido Warsh tras ser preguntado sobre su posición en caso de que el presidente estadounidense u otros miembros trataran intervenir en sus decisiones sobre los tipos, en una comparecencia en la que varios congresistas han puesto sobre la mesa la cuestión de su independencia frente a Trump.

Warsh ha mantenido una defensa férrea de la independencia de la Reserva Federal sobre el poder ejecutivo y ha reafirmado su intención de mantener esta posición independiente, que procede de las propias leyes elaboradas en el Congreso de Estados Unidos, según ha recordado a los representantes.

"Si me permite decirlo, somos un banco central independiente. Nos honra ser independientes", ha destacado el recién elegido presidente de la Fed.