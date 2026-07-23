Archivo - Nueva imagen de Mapfre implantada en las fachadas de las oficinas centrales de la aseguradora en Majadahonda, a 29 de enero de 2026, en Majadahonda, Madrid (España). La aseguradora Mapfre ha lanzado un rediseño de su identidad corporativa y de m - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mapfre ha llegado a un acuerdo para comprar la aseguradora estadounidense Safety Insurance por 1.542 millones de dólares (1.355 millones de euros) con el objetivo de crecer en la zona nordeste de Estados Unidos, según ha informado este jueves en un comunicado.

"La adquisición refuerza la posición de liderazgo de Mapfre USA en Massachusetts y pone de manifiesto el compromiso de la compañía de consolidar su presencia en todo el nordeste de Estados Unidos", ha asegurado Mapfre.

La aseguradora espera lograr sinergias antes de impuestos de más de 30 millones de dólares (xx millones de euros), logrando la totalidad de los beneficios recurrentes en un plazo de tres años. También se estima que eleve el beneficio neto en más de un 5%.

La operación ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías. Se espera que se cierre durante el primer trimestre de 2027 y dará lugar a la segunda mayor aseguradora de automóvil privado de Nueva Inglaterra, así como la mayor aseguradora de hogar y automóvil comercial de la región, reforzando aún más el servicio y la oferta para clientes y agentes.

Mapfre tiene previsto financiar la operación con deuda, por lo que no está sujeta a ningúna condición de financiación. Para ello, ha suscrito un préstamo puente con Citibank y Deutsche Bank. Está previsto que dicho préstamo puente sea sustituido por una combinación de aproximadamente 700 millones de euros de instrumentos Tier 2, 500 millones de euros de deuda senior y el importe restante mediante deuda bancaria. La estructuración de esta adquisición tendrá un impacto en la ratio de Solvencia II de 10 puntos porcentuales.

"Estoy convencido de que la combinación de nuestras capacidades nos permitirá ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes en EE.UU. impulsará nuestra franquicia tanto en escala como en rentabilidad, generando valor estratégico y financiero para nuestros accionistas", ha subrayado el presidente de Mapfre, Antonio Huertas.

La compañía espera que la combinación de Mapfre USA y Safety "refuerce la rentabilidad, estabilidad y crecimiento de Mapfre en Estados Unidos". Además, considera que potenciará su capacidad para atraer y retener talento, profundizar las relaciones con agentes y clientes e impulsar la innovación de productos así como la calidad del servicio.

Mapfre USA se fusionará con Safety. Una vez completada la fusión, Safety continuará existiendo como una filial totalmente participada por Mapfre USA.

Deutsche Bank ha sido el asesor financiero de Mapfre y Hogan Lovells Cadwalader el asesor legal. Foley & Lardner ha sido el asesor en asuntos regulatorios en EEUU y PwC el asesor fiscal y actuarial.