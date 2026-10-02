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MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La economía de Estados Unidos registró 29.000 nuevos puestos de trabajo durante el mes de septiembre, una importante moderación respecto el buen desempeño ya anotado en agosto que cerró con 133.000 empleos más, según el dato publicado este viernes por el Departamento de Trabajo.

En este sentido, el Gobierno estadounidense ha rebajado la creación de empleo del mes de agosto, pasando de las 162.000 nuevas personas en el mercado laboral a las 133.000, tras unos datos por los que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió rebajas en los tipos de interés.

La actividad laboral del país norteamericano se mantuvo por debajo de las expectativas de los mercados y fue menor al promedio de los últimos doce meses, situado en los 45.000 trabajadores más al mes.

El sector sanitario continuó su tendencia alcista con 17.000 nuevos contratados, sin embargo, con menor creación de empleo respecto a la media de 33.000 empleos. Igualmente, la construcción sumó 11.000 trabajadores más y la industria 9.000 puestos de trabajo.

En el otro lado, las actividades financieras perdieron 7.000 empleos y han caído hasta en 129.000 desde mayo de 2025, en su mayor parte relacionados con las compañías aseguradoras.

El empleo apenas mostró variaciones en septiembre en sectores como la minería, la extracción de canteras y de petróleo y gas, el comercio mayorista y minorista, el transporte y almacenamiento, la información, los servicios profesionales y empresariales, la asistencia social, el ocio y la hostelería.

Por su parte, la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente hasta el 4,2%, frente al 4,1% registrado el anterior mes con un número total de desempleados de 7,1 millones.

Al mismo tiempo que han revisado los datos de empleo de agosto, el Departamento de Comercio ha rebajado la creación de empleo de julio en 10.000 puestos de trabajo, pasando de los 31.000 anunciado previamente a 21.000; de tal manera que el total revisado sitúa el empleo en 60.000 empleos menos entre julio y agosto.