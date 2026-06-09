(AMP) El Pentágono añade a Alibaba, Baidu y BYD a la lista de empresas vinculadas al ejército chino

Archivo - Imagen de archivo de dos banderas de China y EEUU. - CONTACTO VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha actualizado la lista de entidades que cumplen los requisitos para su designación como "empresas militares chinas" con la inclusión de varias compañías del gigante asiático, incluyendo plataformas tecnológicas como Alibaba, Baidu o Tencent, así como fabricantes de vehículos eléctricos como BYD y NIO.

El aviso de actualización del listado, introducido en el Registro Federal de Estados Unidos con fecha 5 de junio de 2026 para su publicación este miércoles, eleva a un total de 188 las entidades chinas señaladas desde las 134 acumuladas hasta la actualización anterior de la denominada lista 1260H bajo la Ley de Autorización de Defensa Nacional William M. (Mac) Thornberry.

Esta norma establece que el Departamento de Defensa de EEUU debe identificar y publicar anualmente una lista de "compañías militares chinas" hasta el 31 de diciembre de 2030, sumando o eliminando empresas del listado con una frecuencia no inferior a la anual.

De este modo, el subsecretario de Defensa ha determinado que las entidades identificadas cumplen los requisitos para ser designadas como "empresas militares chinas", ya que se dedican a la prestación de servicios comerciales, la fabricación, la producción o la exportación y operan directa o indirectamente en los Estados Unidos.

Entre las decenas de compañías chinas señaladas en la última actualización de la lista 1260H, destaca la presencia de plataformas tecnológicas como Alibaba Group Holding Limited, Baidu o Tencent Holdings Limited, así como de Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC); Robosense Technology; o SenseTime Group.

Asimismo, la lista incorpora a los fabricantes automotrices BYD Company Limited y NIO junto con el fabricante de baterías Contemporary Amperex Technology (CATL).

En este sentido, las autoridades estadounidenses señalan que las entidades incluidas en la lista 1260H pueden solicitar la reconsideración de esta decisión, incluyendo en su declaración una descripción detallada con pruebas que justifiquen por qué la entidad debe ser eliminada del listado, así como información adicional, como argumentos y pruebas que demuestren que no existe una base suficiente para la inclusión en la lista o que las circunstancias que dieron lugar a la inclusión ya no son aplicables

Por otro lado, el Departamento de Defensa de EEUU ha determinado que una decena de empresas chinas previamente incluidas en la lista deben ser eliminadas del listado de la Sección 1260H más reciente, incluyendo Anhui Sun Create Electronics, China International Information Services, China National Chemical Engineering, China Traffic Construction USA, CNOOC China Limited (CNOOC China), CNOOC International Trading (CNOOC International Trading), COSCO SHIPPING Finance, Costar Group, GLARUN Technology y Taiji Computer.

RESPUESTA CHINA.

En una rueda de prensa este martes, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, ha lamentado la "generalización excesiva" del concepto de seguridad nacional del que hace uso Washington, lo que da pie a crear listas discriminatorias contra empresas chinas.

"China se ha opuesto de manera constante y firme a la generalización excesiva que hace Estados Unidos del concepto de seguridad nacional, a la creación de diversas listas discriminatorias y a la represión injustificada contra las empresas chinas", ha comentado el funcionario chino.

En este sentido, el representante del Ministerio de Exteriores de China ha instado a Estados Unidos a corregir "sus prácticas erróneas" y cesar la represión injustificada contra las empresas del gigante asiático.

Asimismo, ha advertido de que China adoptará "las medidas necesarias" para salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas.