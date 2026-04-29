Estados Unidos.- (AMP) La Reserva Federal (Fed) no modifica los tipos y opta por esperar ante los efectos de la guerra

Archivo - El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell. - RESERVA FEDERAL DE EEUU - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha optado por mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, evitando modificar el rumbo de su política monetaria ante unos efectos del conflicto en Oriente Próximo todavía inciertos.

Se trata de la tercera vez consecutiva que el banco central deja intactos los tipos tras una racha de tres bajadas de 25 puntos básicos desde el mes septiembre, en la que podría ser la última decisión del instituto emisor con Jerome Powell a la cabeza, quien acaba su mandato el próximo 15 de mayo.

"Los indicadores recientes sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo sólido. La creación de empleo se ha mantenido baja, en promedio, y la tasa de desempleo apenas ha variado en los últimos meses. La inflación es elevada, reflejando en parte el reciente aumento de los precios mundiales de la energía", ha explicado la Reserva Federal en un comunicado.

La nota de la Fed ha indicado las consecuencias por el conflicto en Oriente Próximo elevan la incertidumbre sobre las perspectivas económicas en el país norteamericano.

En este sentido, el instituto emisor ha sostenido que se mantendrá atento a la evolución de la situación económica para cumplir con el mandato dual: alcanzar el máximo empleo y mantener la inflación en el 2%.

El FOMC se muestra preparado para ajustar la tasa de referencia en el futuro en caso de no poder continuar con ambos objetivo siguiendo una alta gama de información "incluyendo datos sobre las condiciones del mercado laboral, presiones inflacionarias y expectativas de inflación, y acontecimientos financieros e internacionales".

CUATRO MIEMBROS DEL FOMC DISIENTEN

La decisión de mantener los tipos en el nivel actual ha sido apoyada por la mayoría de los miembros del Comité, aunque tres gobernadores, a pesar de concordar en mantener sin cambios el precio del dinero, han optado por no apoyar la inclusión de un sesgo de flexibilización de los tipos incluida en la declaración.

Por su parte, Stephen Miran ha apostado por rebajar la tasa de referencia en 25 puntos, en la misma línea ya decidida en anteriores reuniones. Miran se ha alineado así con las recurrentes peticiones del presidente Trump de rebajar las tasas

De esta manera, aunque casi todos los miembros concuerdan con la decisión de no modificar los tipos, los gobernadores Beth Hammack, Neel Kashkari y Lorie Logan han preferido no suscribir las palabras del FOMC que apuntan a una posible reducción de los tipos en futuras decisiones de política monetaria.

La última vez que discreparon tantos miembros dentro del órgano rector de la Fed fue en la reunión del 6 de octubre de 1992.