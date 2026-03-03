Estados Unidos.- (AMP) Sumar apremia al PSOE a "ponerse las pilas" y aprobar un nuevo 'escudo social' por el conflicto en Irán

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez durante una rueda de prensa en el Congreso, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís y portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, ha apremiado este martes al PSOE a "ponerse las pilas" y aprobar un nuevo decreto ley que incluya las medidas del 'escudo social', como la prohibición de desahucios a personas vulnerables, habida cuenta del impacto económico que supondrá el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán.

Tras el rechazo hace una semana del decreto del 'escudo social' por el voto en contra de PP, Vox y Junts, Ibáñez ha aseverado en una rueda de prensa que el Gobierno no tiene que tener complejos en llevar si hace falta "doce decretos" para proteger a las familias más vulnerables.

En este sentido, el diputado ha instado al Ministerio de Vivienda a llevar al Consejo de Ministros dicho decreto y mientras tanto continuar negociando. Además de la prohibición de desahucios, Ibáñez también ha urgido a buscar una solución para las 60.000 familias a las que le vence su contrato de alquiler.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya prometió el lunes llevar a cabo medidas de protección a trabajadores si el conflicto en Irán tiene consecuencias socioeconómicas.

Ibáñez ha dicho que al igual que ocurrió en la pandemia o la invasión de Ucrania, ahora se puede redactar un nuevo preámbulo para aprobar medidas de protección por el conflicto en Oriente Medio, que a su juicio va a suponer un aumento de los precios de las materias primas. "Existe una situación de emergencia sobrevenida, de urgencia, que es lo que pedía Junts para poder justificar ciertas medidas", ha apostillado el diputado de Compromís.

EN COMÚ LO RESPALDA

Por su parte, la diputada de En Comú y también portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha respaldado la propuesta y los argumentos lanzados por Ibáñez y ha avisado que "desgraciadamente" la realidad va a llevar al Parlamento a tener que aprobar "una y mil veces" leyes de este tipo dado el contexto geopolítico.

"Nos encantaría que no tuviera que ser así, pero España necesita de un decreto de escudo social", ha apuntado Vidal, quien también cree que además habrá que ir introduciendo nuevos elementos conforme avance los conflictos internacionales, pues previsiblemente tengan un impacto inflacionario en diferentes productos y servicios, sobre todo en el transporte.