Estados Unidos.- (AMP) El Supremo de EEUU permite a Lisa Cook seguir en su puesto en la Fed, a pesar del despido de Trump

June 24, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump responds to a question as he walks through in the Ohio Clock Corridor outside the US Senate Chamber in the US Capitol in Washington, DC, USA, with US Senate Major - Andrew Thomas / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha determinado que Lisa Cook puede continuar ejerciendo su labor como gobernadora de la Reserva Federal al desestimar la solicitud de la Casa Blanca para suspender la decisión de los tribunales de bloquear su destitución, anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en agosto de 2025.

En una ajustada decisión adoptada por cinco votos a favor frente a cuatro en contra, el Alto Tribunal ha subrayado que "no ha abordado los hechos" sobre la cuestión última de si el presidente puede destituir a Cook por causa, ya que dependerá de los hechos subyacentes que aún no han sido determinados ni analizados conforme a las normas jurídicas pertinentes.

"Solo hemos tratado los argumentos de las partes sobre los criterios jurídicos apropiados bajo los cuales deberán evaluarse esos hechos", ha señalado el Supremo, recordando en su exposición que el Congreso limitó el poder presidencial para destituir a los gobernadores de la Fed para preservar la independencia de la Reserva Federal y mantener la política monetaria al margen de la influencia del poder ejecutivo.

Sin embargo, el Tribunal reconoce que el presidente de EEUU puede destituir legalmente a la gobernadora Cook "por causa", es decir bajo una justificación concreta y prevista legalmente, aunque recuerda que la decisión definitiva al respecto dependerá en gran medida de los hechos relativos a las actuaciones de la gobernadora, que aún no se han determinado.

"Por eso no podemos aceptar las alegaciones del Gobierno en este asunto. Hacerlo permitiría al presidente destituir a un miembro de la Reserva Federal en cualquier momento, por cualquier motivo, sin previo aviso y sin ningún control judicial posterior", ha concluido.

Por su parte, el presidente Trump ha aceptado esta decisión judicial, alegando que la demanda fue desestimada "por motivos estrictamente procesales", al tiempo que ha sostenido que tomará las "medidas oportunas de inmediato para garantizar que quien haya cometido irregularidades no tome decisiones cruciales que afecten al bienestar" del país.

El fallo del Alto Tribunal ha llegado casi nueve meses después de que Trump anunciara el despido de Cook a raíz de una denuncia penal que alegaba que había declarado falsamente propiedades en Michigan y Georgia como residencias principales con apenas semanas de diferencia entre si en 2021, y que presentó indebidamente una tercera propiedad como su "segunda residencia".

La destitución de Cook fue bloqueada por un tribunal federal al considerar que la acusación de la Administración Trump no constituía una causa justificada en virtud de la Ley de la Reserva Federal.

Por otro lado, en otra opinión separada, el Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor de la Casa Blanca y en contra de la provisión frente a la destitución por causa de Rebecca Slaughter como jefa de la Comisión Federal de Comercio (FTC por su sigla en inglés), revirtiendo así el fallo de un tribunal inferior que había bloqueado el despido de la funcionaria por parte de Trump el año pasado.

De tal modo, una mayoría de seis magistrados a tres ha expresado su apoyo a la tesis del Gobierno al considerar que "la FTC ejerce indudablemente poder ejecutivo y, por lo tanto, debe estar controlada por el Ejecutivo en jefe".

El mandatario norteamericano ha calificado esta decisión del Tribunal como una "gran victoria" que "confirma el poder presidencial en nuestro país para destituir a funcionarios del poder Ejecutivo y a los designados por las agencias o representantes".

"Para demostrar la importancia del caso Slaughter, se han revocado de forma completa e inequívoca 90 años de jurisprudencia, aumentando considerablemente el poder presidencial en un momento en que más se necesita", ha añadido Donald Trump en un mensaje en redes sociales.