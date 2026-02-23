(AMP) Trump vuelve a cargar contra el Supremo: "Hizo un gran trabajo para las personas equivocadas"

February 20, 2026, Washington, Dc, USA: (NEW) US President Donald Trump speaks during a press conference at the White House. February 20, 2026, Washington, D.C., USA: The US Supreme Court struck down Donald Trump's sweeping global tariffs on Friday, under - Kyle Mazza, Kyle Mazza / Zuma Press / ContactoPhot

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar la labor del Tribunal Supremo, al que acusa de haber hecho "un gran trabajo para las personas equivocadas" con la sentencia que el pasado viernes echó por tierra gran parte de la política arancelaria de la Casa Blanca, advirtiendo este lunes de que "accidental e involuntariamente" el fallo le otorga muchos más poderes y fuerza de los que tenía antes.

"Nuestra incompetente Corte Suprema hizo un gran trabajo para las personas equivocadas, y por eso deberían avergonzarse de ellos mismos", afirma en una larga publicación en redes sociales el inquilino de la Casa Blanca.

En este sentido, Trump recuerda que los jueces aprobaron todos los demás aranceles y advierte de que pueden usarse "de una manera mucho más poderosa y atroz", así como con seguridad jurídica, que los aranceles inicialmente utilizados.

De tal modo, ha defendido que, como presidente, no tiene que volver al Congreso para obtener la aprobación de los aranceles. "¡Ya se ha obtenido, de muchas maneras, hace mucho tiempo! ¡Y también se han visto reafirmados por la ridícula y mal redactada decisión de la Corte Suprema!", ha afirmado.

"La Corte Suprema de Estados Unidos me otorgó, accidental e involuntariamente, como presidente, muchos más poderes y fuerza de los que tenía antes de su ridículo, estúpido y divisivo fallo", ha presumido.

Asimismo, Trump ha lanzado un aviso a cualquier país que quiera 'jugar' con la "ridícula" decisión de la Corte Suprema, especialmente aquellos que han "estafado" a Estados Unidos durante años, e incluso décadas, asegurando que, en tal caso, "se enfrentará a un arancel mucho más alto, y peor, que el que acordaron recientemente".

Por otro lado, tras el varapalo del Supremo a su política comercial, el presidente estadounidense anticipa la posibilidad de que el Alto Tribunal falle "a favor de China y otros que están haciendo una fortuna con la ciudadanía por nacimiento" en su veredicto pendiente sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva de Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento, un derecho consagrado en la Constitución de EEUU desde el siglo XIX.

"Esta Corte Suprema encontrará la manera de llegar a la conclusión equivocada, una que, una vez más, hará felices y ricas a China y a varias otras naciones", avisa Trump a este respecto.

Los jueces del Supremo, en su mayoría conservadores, decidirán si el decreto de Trump, emitido el mismo día en el que asumió el cargo, es constitucional.

La Decimocuarta Enmienda establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en el que residen". Este derecho fue consolidado en 1898 gracias al caso de Wong Kim Ark, hijo de inmigrantes chinos al que se le negó la entrada al país en virtud de la Ley de Exclusión China de 1882.

La Administración Trump ha promovido la interpretación restrictiva de la frase "sujeto a jurisdicción" con el objetivo de limitar este derecho a los hijos de inmigrantes en situación irregular, argumentando que los padres no son leales a Estados Unidos por haber nacido en un país extranjero.