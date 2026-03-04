(AMP2) Díaz convoca a los agentes sociales para abordar medidas inmediatas por el conflicto en Oriente Medio

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante unas jornadas sobre trabajo y algoritmos, en la sede del Ministerio, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). Bajo el título ‘El poder del trabajo en tiempos de algo - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado a los agentes sociales para tomar medidas con carácter inmediato y estar "preparados" tras el ataque de Estados Unidos (EEUU) a Irán el pasado fin de semana.

El encuentro tendrá lugar previsiblemente mañana a las 10.30 de la mañana en el Ministerio de Trabajo, según han informado a Europa Press fuentes del diálogo social, aunque desde la cartera de Yolanda Díaz han apuntado que la fecha todavía no está cerrada.

"Vamos a volver a estar a la altura", ha avanzado este miércoles durante la inauguración de las jornadas 'El poder del trabajo en tiempos de algoritmos' en Madrid, donde ha indicado que ya se ha puesto en contactos con los interlocutores sociales y representantes del trabajo autónomo para abordar la situación ante el conflicto en Oriente Medio.

Yolanda Díaz ha asegurado que el Gobierno volverá a proteger a las empresas y trabajadores españoles. "Ya lo hemos hecho en el año 2020 y lo vamos a volver a hacer. Nosotros sí somos españoles y españolas y vamos a proteger a nuestra gente", ha añadido.

Por ello, la vicepresidenta segunda abordará con los agentes sociales medidas de carácter inmediato, que tienen que ver con las empresas, con los trabajadores, con el 'escudo social', con la protección a los arrendatarios, a las personas inquilinas, a la cesta de la compra, la energía y, sobre todo, la seguridad.

"Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía española. El Gobierno de España trabaja para proteger a sus sectores productivos, a la gente trabajadora y a la gente española. Lo estamos haciendo", ha añadido.

Durante su comparecencia, Díaz también ha condenado los ataques "ilegales" de Estados Unidos e Israel a Irán y la afirmación de Donald Trump de que España es un aliado "terrible" y de que ha dado orden de cortar el comercio con España.

"Las palabras importan, importan mucho. Y cuando decimos que (España) es un país soberano es que tenemos la legitimidad para decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestras políticas y sobre nuestros derechos. Por tanto, no aceptamos chantajes ni elecciones de nadie", ha expuesto Díaz, que ha recalcado que España es un país "soberano y de paz".

PIDE A FEIJÓO ELEGIR SI VA A SER UN "PATRIOTA" O UN "SIERVO" DE TRUMP

De igual manera, la ministra de Trabajo ha pedido al presidente del Partido Popular (PP) elegir si decide ser un "patriota" o un "siervo" de Donald Trump.

"Tiene que elegir también si quiere cumplir el mandato constitucional, en su artículo primero, o no, porque esto es ser español. Le recuerdo lo que dice el artículo primero de la Constitución española: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho y la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado", ha expuesto.

La titular de Trabajo ha subrayado que los agentes sociales tienen una "preocupación mayúscula" ante la "guerra de Irán" y ha pedido a Feijóo responder si se va a colocar del lado de España o se va a colocar del lado de los intereses de Trump.