(AMP2) La Reserva Federal (Fed) cumple con lo esperado al rebajar los tipos de interés en 25 puntos básicos

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido este miércoles bajar en 25 puntos básicos los tipos de interés, hasta el rango objetivo del 3,50% al 3,75%.

Este recorte sigue la estela de lo acordado por idéntica proporción el 17 de septiembre y 29 de octubre, y se sucede a las cinco veces consecutivas a partir de enero en las que el instituto emisor mantuvo el precio del dinero congelado. Antes de eso, rebajó la tasa de referencia en tres ocasiones desde septiembre de 2024.

"Los datos disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado. El crecimiento del empleo se ha ralentizado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente hasta septiembre. Los indicadores más recientes confirman dicha evolución. La inflación ha venido aumentando desde principios de año y se mantiene en niveles algo elevados", ha resumido la Fed.

En su comunicado, la entidad ha subrayado que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo "alta", por lo que el órgano rector del banco central continuará "pendiente" de los riesgos que pesan sobre el empleo y la inflación, especialmente tras apreciar un incremento en los referidos al mercado laboral.

El FOMC ha indicado que, a la hora de modificar la tasa de referencia, analizará "con detalle" los datos entrantes, el entorno macroeconómico y el equilibrio de riesgos.

La Fed ha asegurado que está "preparado" para ajustar los tipos de ser necesario, para lo que se estudiará las lecturas del mercado laboral, de inflación y sus expectativas de evolución futura, así como los efectos derivados de acontecimientos internacionales y financieros.

Por otro lado, el instituto emisor ha comunicado que su balance ha disminuido hasta niveles "amplios", por lo que iniciará la compra de bonos del Tesoro a más corto plazo según sea necesario para mantener un suministro adecuado de reservas.

DISCREPANCIAS DE VOTO

La decisión de este miércoles no ha contado con la unanimidad de los miembros del FOMC, puesto que Stephen Miran abogaba por un recorte de 50 puntos básicos frente a la mayoría. Por el contrario, el gobernador de la Fed de Kansas, Jeffrey Schmid, y el de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, defendían mantener los tipos sin cambios.

La discrepancia de Miran es reseñable, dado que se enmarca en la guerra abierta entre el líder de la Fed, Jerome Powell, y Donald Trump, que insiste en bajar a toda costa el precio del dinero. Miran fue designado en septiembre por el mandatario republicano para que presionase para recortarlo de manera drástica.

Otros gobernadores alineados con la intención de Trump de rebajar los tipos, como la vicepresidenta del área de supervisión, Michelle Bowman, y Christopher Waller, votaron a favor del cuarto de punto decretado.

Cabe recordar que Bowman fue nominada para su cargo actual por el presidente, mientras que Waller figura en las quinielas para liderar la Fed cuando expire el mandato de Powell en mayo de 2026.