(AMP2) La Reserva Federal mantiene los tipos de interés por segunda vez consecutiva pese a la guerra en Irán

Archivo - Edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en Washington. - RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido este miércoles dejar sin cambios los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, en mínimos de finales de 2022, en la que ha sido su primera decisión tras el inicio del conflicto en Irán y en medio de una gran incertidumbre por las fluctuaciones de precios en los mercados energéticos.

La decisión de pausar los tipos sigue a la ya anunciada en enero tras una racha de tres bajadas consecutivas de 25 puntos básicos iniciadas en septiembre a las que precedieron unos tipos de interés intactos desde enero de 2025.

"Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo sólido. La creación de empleo ha sido reducida y la tasa de desempleo apenas ha variado en los últimos meses. La inflación se mantiene algo elevada", reza el comunicado del instituto emisor.

El banco central estadounidense ha señalado que las consecuencias para la economía del Estados Unidos derivadas de los acontecimientos en Oriente Próximo por el conflicto de Irán son "inciertas", ante lo que la Fed continuará atenta los riesgos según el mandato dual, alcanzar el máximo empleo y mantener la inflación en el 2%.

La nota de la Reserva Federal sostiene que se mantendrá alerta ante los riesgos que puedan impedir alcanzar sus dos objetivos fijados y así modificar su postura sobre la política monetaria en sus próximas decisiones.

El FOMC "está firmemente comprometido con el apoyo al pleno empleo y con el retorno de la inflación a su objetivo del 2%" para lo que tendrá en cuenta un amplia gama de información, incluyendo la situación del mercado laboral, las presiones inflacionarias y las expectativas de inflación, así como los acontecimientos financieros e internacionales.

STHEPEN MIRAN VOTA POR BAJAR LA TASA DE INTERÉS

La gran mayoría de los miembros del FOMC ha dado su voto a la decisión de mantener inalterados los tipos de interés, sin embargo, el gobernador Sthepen Miran ha apostado por rebajar la tasa de referencia en 25 puntos.

Miran se ha alineado así con las recurrentes peticiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de rebajar las tasas, aunque en esta ocasión se ha quedado solo en su posición.

El gobernador Christopher Waller, quien votó a favor de una reducción de los tipos en la última reunión de la entidad en enero, se ha unido a la mayoría.

PROYECCIONES DE LA FED

Las previsiones de los miembros de Comité Federal de Mercado Abierto para la evolución del precio del dinero durante el 2026 se sitúan mayoritariamente en el rango del 3,5% y el 3,75%, una horquilla que en las previsiones de diciembre era mucho más amplia. Para 2027 y 2028, las previsiones mayoritarias de la Fed sitúan la tasa de referencia algo menos elevada, en el 3,25%.

En cuanto al PIB, la Fed ha previsto que su comportamiento mejora en comparación a lo afirmado en las pasadas proyecciones con un avance de un 0,1% para este año y de hasta un 0,3% de para 2027.

Las proyecciones de inflación han sido elevadas para 2026 hasta un 2,7%, frente al 2,4% que se auguraba en diciembre, en la que ha sido la primera reunión del instituto emisor tras el conflicto de Irán y las fluctuaciones del precio del petróleo y la energía. Progresivamente se va reduciendo para 2027, al 2,2%, y para 2028, al 2%, lo que estaría en línea con su objetivo.

Por su parte, las previsiones del mercado de trabajo no se han visto apenas modificadas para este año y la Reserva Federal únicamente ha cambiado sus expectativas para la tasa de paro en un aumento del 0,1% para 2027.