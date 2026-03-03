(AMP2) Sumar pide al PSOE aprobar un nuevo 'escudo social' por el conflicto en Irán y retomar el tope al gas

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez durante una rueda de prensa en el Congreso, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha apremiado este martes al PSOE a "ponerse las pilas" y aprobar un nuevo decreto ley que incluya las medidas del 'escudo social', como la prohibición de desahucios a personas vulnerables, habida cuenta del impacto económico que supondrá el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán.

Por ejemplo, solicita recuperar la excepción ibérica con un tope al precio del gas, activar mecanismos del ERTE si fuera necesario, prorrogar alquileres para evitar subidas e incluir también la moratoria antidesahucios para familias vulnerables.

Tras el rechazo hace una semana del decreto del 'escudo social' por el voto en contra de PP, Vox y Junts, el diputado de Compromís y portavoz adjunto del grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, ha aseverado en una rueda de prensa que el Gobierno no tiene que tener complejos en llevar si hace falta "doce decretos" para proteger a las familias más vulnerables.

En este sentido, el diputado ha instado al Ministerio de Vivienda a llevar al Consejo de Ministros dicho decreto y mientras tanto continuar negociando. Además de la prohibición de desahucios, Ibáñez también ha urgido a buscar una solución para las 60.000 familias a las que le vence su contrato de alquiler.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya prometió el lunes llevar a cabo medidas de protección a trabajadores si el conflicto en Irán tiene consecuencias socioeconómicas.

Ibáñez ha dicho que al igual que ocurrió en la pandemia o la invasión de Ucrania, ahora se puede redactar un nuevo preámbulo para aprobar medidas de protección por el conflicto en Oriente Medio, que a su juicio va a suponer un aumento de los precios de las materias primas. "Existe una situación de emergencia sobrevenida, de urgencia, que es lo que pedía Junts para poder justificar ciertas medidas", ha apostillado el diputado de Compromís.

MEDIDAS ICÓNICAS COMO ERTES Y TOPE AL GAS

Posteriormente, Movimiento Sumar ha planteado a su socio de coalición una propuesta de escudo social con varios puntos, como recuperar el mecanismo de los ERTE para empresas y trabajadores que se desplegó en pandemia si fuera necesario y retomar la excepción ibérica con un tope del precio del gas en el mercado mayorista 50 euros. Una medida similar se actuó en 2022 y estuvo vigente hasta finales de 2023.

También demanda el control de los precios energéticos para que el oligopolio energético no se aproveche de esta crisis mediante "operaciones especulativas y crecimiento injustificado de sus márgenes" e incluir dentro del nuevo escudo social el bono energético, prohibición de desahucios, prórroga de alquileres, junto a un reimpulso de las energías renovables para minorar la dependencia de las energías fósiles.

Precisamente el socio minoritario viene reclamando desde octubre que se prorrogue el precio de los alquileres, aunque esa petición no fue atendida por el PSOE. También hay voces en la confluencia que llaman a lanzar un nuevo decreto social ante el nuevo contexto internacional, al considerar que Junts puede cambiar su criterio y acceder a su aprobación por el contexto excepcional que implica la situación en Irán.

En un comunicado, Sumar desgrana que la ofensiva de EEUU e Israel nada tiene que ver con la democratización de Irán sino que tiene que ver con el intento de Donald Trump de "dominar el mercado de la energía en su pugna hegemónica con China".

Al respecto, alerta que el alza de precios de la energía va a golpear la economía internacional, particularmente a la europea, como ya se ve en el coste del petróleo y el gas. Ante esta situación, sostiene que "es obligación de este Gobierno proteger a los trabajadores y las rentas de las familias para que no paguen las consecuencias de la guerra", como ya se hizo con el conflicto de Ucrania.

COMUNS LO RESPALDA

Por su parte, la dirigente de Comuns y también portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha respaldado la propuesta y los argumentos lanzados por Ibáñez y ha avisado que "desgraciadamente" la realidad va a llevar al Parlamento a tener que aprobar "una y mil veces" leyes de este tipo dado el contexto geopolítico.

"Nos encantaría que no tuviera que ser así, pero España necesita de un decreto de escudo social", ha apuntado Vidal, quien también cree que además habrá que ir introduciendo nuevos elementos conforme avance los conflictos internacionales, pues previsiblemente tengan un impacto inflacionario en diferentes productos y servicios, sobre todo en el transporte.