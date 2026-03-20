Archivo - Un camión cisterna rellena el combustible de los depósitos de una gasolinera de Sevilla. A 29 de abril de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). Tras el inesperado apagón que dejó sin suministro eléctrico a el país en la jornada de ayer, Sevilla h - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del transporte por carretera, agricultores, ganaderos y pescadores tendrán un descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible que reposten en sus vehículos hasta el 30 de junio, incluyendo camiones, autobuses, ambulancias o furgonetas, entre otros, para amortiguar el impacto que estos sectores están recibiendo por las consecuencias de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado un plan de 5.000 millones de euros para paliar los efectos del conflicto en la economía española, que entrarán mañana en vigor tras su publicación en el BOE.

"Todos ellos son sectores que se están viendo muy afectados y son muy importantes para nuestro tejido productivo. Estos descuentos se activan para capear esta crisis y para contener, por supuesto, en todo lo posible, los precios de la cesta de la compra", ha explicado el presidente.

La ayuda será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra y, por ahora, será aplicable hasta el próximo 30 de junio. El Ministerio de Hacienda espera que estas ayudas previstas para los transportistas y los agricultores se puedan empezar a pagar en abril.

En el caso de los agricultores, la devolución por gasóleo agrario se paga a ejercicio vencido, pero la del gasóleo profesional se paga mensualmente.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE PAGO ÚNICO PARA ALGUNOS TRANSPORTISTAS

Además, desde Hacienda han explicado que hay transportistas que no cumplen las condiciones para recibir las devoluciones del gasóleo profesional o simplemente que no han optado por esa vía. Para ellos se va a habilitar un procedimiento especial de ayuda de pago único que se tramitará a través de la Agencia Tributaria.

En concreto, se procederá al pago de un importe a tanto alzado que viene a compensar al transportista por este sobrecoste del gasóleo, partiendo la base de la compensación de 20 céntimos por litro.

Esto se traduce en que, dependiendo del tipo de vehículo, la ayuda directa será mayor o será menor, desde 200 euros hasta prácticamente 1.000 euros, teniendo en cuenta que no es lo mismo un taxi, una ambulancia, una furgoneta o un camión.

Estas ayudas de pago único tardarán algo más, ya que se debe preparar la infraestructura para su desembolso --con transportes, tráfico, la Agencia Tributaria...--, por lo que el Gobierno espera que se pueda empezar a solicitar en mayo y poder empezar a pagar en junio.

Además del descuento de 20 céntimos en los carburantes, los profesionales de la agricultura también podrán acceder a una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes, que también se han visto afectados por la guerra y pueden desencadenar un aumento del precio de productos como el aceite.

A los carburantes también se les aplicará un descuento del IVA, que pasará del 21% al 10% mínimo que permite la Unión Europea, aunque este impuesto lo paga el consumidor final. Sánchez ha calculado que solo esta rebaja del IVA se traducirá en un descuento de hasta 30 céntimos, es decir, unos 20 euros por vehículo.

En 2022, con motivo del estallido de la Guerra en Ucrania iniciada por Rusia, el Gobierno activó un descuento similar de 20 céntimos, aunque en esa ocasión para todos los ciudadanos, pero no hubo rebaja en el IVA y ahora sí.

Hace cuatro años, las ayudas a los transportistas también incluían una subvención directa de hasta 1.250 euros por camión, la anticipación del gasóleo profesional o créditos avalados por el ICO. Este colectivo ha incidido en las últimas semanas en la "crítica" situación en la que considera que se encuentra desde el estallido de la guerra en Irán.