Avianca transportó más de 350.000 pasajeros hacia las sedes del Mundial de Fútbol de EEUU, México y Canadá

Archivo - Un avión de la aerolínea colombiana Avianca. - AVIANCA - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Avianca ha informado este lunes de que entre el 1 de junio y el 19 de julio movilizó más de 350.000 pasajeros hacia Estados Unidos, México y Canadá con motivo del Mundial de Fútbol, lo que refleja la "sólida capacidad" de la aerolínea para responder de manera "flexible y eficiente" a eventos de gran magnitud en las Américas.

Según ha explicado en una nota de prensa, se conectaron 10 de las 16 ciudades sedes del Mundial, de las que Nueva York, Miami, Boston, Dallas, Ciudad de México, Monterrey y Toronto contaron con vuelos directos desde Colombia, mientras que Los Ángeles, San Francisco y Houston se atendieron desde El Salvador y Guatemala.

Con tal volumen de operaciones, Avianca "no solo garantizó un servicio consistente, sino que reafirmó su compromiso de ser el puente para conectar los momentos más importantes del deporte" con las ciudades del continente.

Asimismo, Avianca fue la aerolínea oficial de la Selección colombiana y acompañó a la hinchada tanto por aire como por tierra desde el vuelo del equipo hasta las 'fan zones' oficiales en Estados Unidos.