Estados Unidos.- El bitcóin toca máximos desde diciembre de 2021 después de la autorización de la SEC a los ETF de la 'cripto'

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El bitcoin ha alcanzado hoy los 48.900 dólares por unidad, lo que supone que ha tocado máximos desde diciembre de 2021, después de que la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) haya dado 'luz verde' a los cambios regulatorios necesarios para la puesta en marcha de fondos cotizados (ETF) al contado de bitcóin, lo que permitirá ampliar el alcance de la inversión en criptoactivos.

La posición de la SEC, anunciada este miércoles, autoriza así la negociación a partir de hoy de estos productos a un puñado de firmas como ARK21Shares, Bitwise RK, Hashdex, VanEck, WisdomTree, Fidelity y Franklin Templeton, Invesco Galaxy, Valkyrie o Grayscale.

Tras esta noticia, la cotización del bitcóin ha comenzado un pequeño 'rally' que le ha llevado a alcanzar los 48.922,38 dólares por activo poco antes de la apertura de Wall Street, en torno a las 15.00 horas. Este nivel supone un alza del 4,9% con respecto al cierre de ayer. En torno a las 17.50 horas, en cambio, el ascenso se había moderado y ascendía un 1,7%, intercambiándose por 46.284 dólares.

Sobre la evolución del precio del bitcóin, el analista de XTB, Joaquín Robles, señala que ahora puede producirse una recogida de beneficios o un estancamiento en el valor tras la "fuerte revalorización" que ha experimentado en los últimos meses.

Robles recuerda que las 'criptos' siguen "muy condicionadas" por tres factores, como son el no estar aceptadas como un medio de pago convencional, carecer de regulación y sufrir una pérdida de confianza después de que varios de sus principales intermediarios hayan estado envueltos en casos de estafa.

"La entrada de nuevos inversores le puede otorgar un mayor respaldo y estabilidad, pero desde una perspectiva de un activo de riesgo que no ha logrado convertirse en una alternativa a las monedas tradicionales ni tampoco ha servido como valor refugio ante la incertidumbre o la alta inflación de los últimos años", apostilla el experto.

HITO QUE TRANSFORMARÁ LA INDUSTRIA

Tras conocerse la decisión de la SEC, Eric Demuth, co-fundador y consejero delegado de la 'fintech' austriaca Bitpanda, ha destacado que la aprobación de la SEC "marca un hito importante que transformará la industria".

De este modo, si muchos inversores institucionales se veían privados de operar en el sector 'cripto' dentro de su marco normativo, los nuevos ETF serán una herramienta clave para instituciones y grandes bancos en Estados Unidos, por lo que la aprobación de un ETF de bitcóin al contado "fomentará aún más la adopción masiva de criptoactivos por parte de inversores institucionales en Estados Unidos", ha indicado.

En cuanto al impacto de la decisión en la cotización de bitcóin, Demuth afirma que el anuncio es positivo, aunque advierte de que, tras el aumento de los últimos meses, puede que sólo se quede en un repunte a corto plazo, ya que la mayor parte de la expectativa está descontada en el precio.

A largo plazo, sin embargo, para el CEO de Bitpanda el aumento de la liquidez y de los volúmenes elevará el precio de bitcóin y podría además ayudar a reducir la volatilidad, destacando que la liquidez adicional en el sistema junto con otros factores como el próximo halving a mediados de abril, o la probable bajada de los tipos de interés, "podrían conducir a un precio de bitcóin de seis cifras a largo plazo".

"Superar la barrera de los 100.000 dólares durante este año es una posibilidad real", apunta Demuth, para quien el ETF de bitcóin representa un paso crucial hacia la adopción masiva de los criptoactivos.

CAPÍTULO HISTÓRICO.

De su lado, Javier García de la Torre, director de Binance España y Portugal, considera que el anuncio de la aprobación en Estados Unidos de los ETF de bitcóin al contado "ha marcado un capítulo histórico en la industria".

En este sentido, para el directivo del proveedor de infraestructura de criptomonedas la aprobación ilustra un nuevo nivel de aceptación, madurez y generalización del mercado cripto, dotando al sector mayor credibilidad y potencial para seguir innovando.

"Los ETF de bitcóin al contado facilitarán el acceso al mercado cripto, atrayendo a más inversores y liquidez", anticipa García de la Torre, para quien, junto con el efecto del 'halving' de bitcoin este año, pueden proporcionar un mercado dinámico para el bitcóin.

"El ETF de bitcóin al contado aportará mayor credibilidad al sector de los activos digitales, fomentando la confianza en el mercado entre un público más amplio", afirma.

La opinión de Binance coincide con la que ha mostrado Bit2Me que señala que la aprobación de estos fondos puede suponer una inyección de "miles de millones de dólares" en el ecosistema 'cripto'. Esta entidad explica que los operadores de estos ETF, como Blackrock, ARK Investment o Grayscale, entre otros, no custodiarán directamente los bitcóin con los que comercien, que deberán seguir estando dentro de plataformas de intercambio de criptomonedas, suponiendo así un impulso para todo el sector de los 'exchanges' centralizados.

Para el consejero delegado y cofundador de Bit2Me, Leif Ferreira, la aprobación de los ETF al contado por la SEC aumentará el volumen dentro del mercado de bitcoin y añadirá una presión de "compra extra" a un mercado "ya de por sí con una oferta limitada".

"Esto también ayudará a establecer un mayor nivel de credibilidad y legitimidad a las criptomonedas. Por eso damos la bienvenida a estos ETF, subrayando nuestra creencia permanente en que bitcóin, y las criptomonedas en general, son el futuro de las finanzas", ha asegurado.

OPERACIONES EN EUROPA

Por su parte, Scalable Capital ha señalado que estos ETFs de bitcóin no podrán operar en Europa y, por tanto, no estarán disponibles para el inversor español, puesto que los fondos y ETF estadounidenses no cumplen los requisitos que impone la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), supervisora del sistema financiero de la Unión Europea.

"Algunas gestoras estadounidenses han lanzado productos específicos para el mercado europeo que ofrecen una alternativa similar a sus productos americanos, pero cumpliendo con todos los requisitos de la normativa de la UE. Sería concebible un planteamiento similar para operar con la oferta de criptoproductos en las dos jurisdicciones", explica el vicepresidente de Scalable Capital, Julius Weller.

No obstante, la firma señala que los inversores minoristas españoles y europeos pueden invertir en bitcoin y otras criptodivisas mediante productos cotizados en bolsa (ETP por sus siglas en inglés), un vehículo de inversión que imita o sigue el rendimiento de una determinada selección de activos relacionados.