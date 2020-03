Estados Unidos.- Bruselas ve disposición de EEUU para negociar los aranceles que afectan a productos agrícolas

BRUSELAS, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión europea ha señalado este lunes que ve "cierto nivel de compromiso" por parte de Estados Unidos con la iniciativa de negociación lanzada por la UE para tratar de levantar los aranceles que impuso la Administración norteamericana a los productos agrícolas europeos, en respuesta a las ayudas ilegales al fabricante aeronáutico Airbus.

En octubre, Washington impuso unos aranceles a las importaciones del fabricante europeo de aviones Airbus del 10% y del 25% a una serie de exportaciones de productos europeos, como quesos, aceites y aceitunas españolas.

En una intervención en la comisión de economía del Comité de las Regiones, el comisario de Comercio, Phil Hogan, ha puesto en valor que la Comisión trabaja con Estados Unidos para resolver la situación, asegurando que él ve "cierto nivel de compromiso".

Aunque ha admitido que las relaciones comerciales con Washington resultan un "desafío", ha destacado que está buscando maneras de reavivar las relaciones. "Esperamos que la disputa que ha provocado los aranceles a los productos agrícolas de 22 países de la UE también se pueden resolver", ha señalado.

A fin de lograr el objetivo de la eliminación de aranceles, el comisario irlandés ha señalado que Europa debe tomar nota de las negociaciones que la administración estadounidense está llevando a cabo con Boeing para resolver la disputa y debe hacer lo propio con Airbus. "Tenemos que volver al compromiso total en línea con la regulación de la OMC. Si hacemos eso, tenemos opciones de lograr levantar los aranceles", ha indicado.

En la sesión del mes de diciembre en el Comité, las regiones de la UE reclamaron una gran ayuda para compensar a las empresas agroalimentarias afectadas por aranceles del 25% aplicados a más de 1 400 productos regionales, entre ellos el vino, el queso, el aceite de oliva y los licores.

ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

Además, en su intervención ante el Comité de las Regiones, Hogan ha puesto de relieve la importancia de que esta institución trabaje con la Comisión para aumentar la transparencia y el conocimiento que hay sobre los acuerdos de libre comercio, entendiendo que existe mucha "desinformación" al respecto y los ciudadanos europeos tiene una cierta percepción negativa sobre estos pactos.

Hogan ha señalado que hay que asegurar que se apoya a las pequeñas y medianas empresas para que ésta se vean favorecidas por los acuerdos de libre comercio, como el firmado recientemente con Mercosur. "Solo se pueden beneficiar si tienen buena información y saben cómo funcionan estos acuerdos en la práctica. Tenemos que generar más sinergias desde la Comisión con los actores regionales en los países miembro", ha subrayado.

En esta línea se ha expresado el director general de UE del Gobierno de Murcia, Juan José Martínez Lozano, que ha destacado que las instituciones europeas tienen que asegurar que el libre comercio "es una oportunidad para todas las empresas". "La política comercial europea tiene que tener rostro humano, en especial ahora con la transición energética que tiene repercusiones sociales", ha argumentado.

De su lado, el director de Asuntos Europeos de Gobierno de Asturias, Javier Vila Ferrero, ha puesto el acento en la defensa de las regiones industriales que tienen que acometer esta reforma energética y ha pedido que se penalice a aquellos que no cumplen con los estándares. "Algunas regiones van a sufrir en particular, hay que completar los esfuerzos para defender estas zonas y para que reciban apoyo laboral, social y medioambiental. Aquellos que no cumplan con los estándares deben ser objeto de sanciones y tasas", ha insistido.