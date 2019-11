Estados Unidos.- El Club de Exportadores pide impulsar las exportaciones a China y una mayor interlocución con Trump

Publicado 25/11/2019 11:43:53 CET

Avisa de que España se vería "seriamente afectada" si aumenta la guerra comercial aunque cree que habrá oportunidades de exportación

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Club de Exportadores e Inversores Españoles advierte de que España se vería "seriamente afectada" si hay una escalada de la tensión entre Estados Unidos y China, por lo que recomienda intensificar esfuerzos de promoción de exportaciones a China y a terceros mercados, y pide al Gobierno una "mayor y más profunda" interlocución con la Administración de Donald Trump.

Así lo ha señalado el comité de reflexión del club, constituido por expertos procedentes del ámbito académico, del mundo empresarial y de la Administración pública, tras realizar un análisis del impacto en el sector exportador español de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El Club advierte de que "España se vería seriamente afectada" en caso de una escalada de la tensión entre ambos países, por lo que insta a las administraciones públicas y a las empresas a intensificar esfuerzos para compensar una previsible caída de las ventas al exterior en "un entorno de incertidumbre y desaceleración económica mundial".

En una nota técnica elaborada por Ramón Gascón, miembro de la junta directiva del Club de Exportadores, el comité de reflexión sobre internacionalización recomienda tanto a las administraciones públicas como a las empresas intensificar sus esfuerzos de promoción de exportaciones tanto a China como a terceros mercados, especialmente asiáticos, con algunos de los cuales la UE ha firmado tratados de libre comercio, como Japón y Corea.

Anima a ello como respuesta a la previsible disminución del comercio bilateral chino-americano, que puede provocar una importante desviación de comercio que genere oportunidades y amenazas para la UE en general y para España en particular.

Asimismo, el club recomienda que el Gobierno español establezca una "mayor y más profunda interlocución" con la Administración estadounidense, en todos los ámbitos, para rebajar el impacto de la política proteccionista de Donald Trump sobre el sector exterior español.

IMPACTO NEGATIVO DEL PROTECCIONISMO

Según el comité de reflexión sobre internacionalización del Club de Exportadores, el conflicto entre EE.UU. y China afectará negativamente al comercio y al crecimiento económico mundial. Por lo que respecta a España, apunta que el indicador de PMI compuesto de junio para la economía española refleja ya un frenazo en el crecimiento del PIB, y el mayor impacto se está produciendo en el sector manufacturero.

De hecho, subraya los fabricantes españoles registraron la disminución más fuerte en su cartera de pedidos desde abril de 2013. El comité de reflexión sobre internacionalización llama la atención también sobre la política comercial "muy proteccionista y agresiva" que Estados Unidos está aplicando con respecto a la UE, que se ha traducido por el momento en la imposición de aranceles al acero y al aluminio y en la amenaza, todavía no cumplida, de subir aranceles al sector de la automoción.

A ello se suma la autorización de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a Estados Unidos a imponer sanciones arancelarias (7.500 millones de dólares) por las ayudas concedidas a los aviones Airbus.

Según el Club de Exportadores, España se encuentra entre los países más afectados, puesto que Estados Unidos ha impuesto aranceles a ciertos productos agrícolas españoles, como el aceite de oliva, las aceitunas, el queso, el porcino o las frutas, pero no los aplica a esos mismos bienes cuando proceden de otros productores europeos.

Por ello, recomienda que la Administración española refuerce su interlocución con la Unión Europea en todos los aspectos relacionados con las negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales.

OPORTUNIDADES PARA ESPAÑA

A pesar de este impacto, señala como el único factor positivo que puede tener para España el conflicto comercial entre Estados Unidos y China provendría de la previsible desviación de comercio que se producirá.

Así, considera que "productos norteamericanos que China importa dejarán de ser competitivos frente a productos europeos y españoles por la subida de aranceles, y de forma similar, productos que importa Estados Unidos de China dejarán de ser competitivos", lo que supone que "habría oportunidades para aumentar la exportación española a ambos mercados".

No obstante, cree que hay que valorar posibles amenazas para las exportaciones españolas porque China tratará de colocar en terceros mercados, la UE entre otros, el excedente de producción que no consiga colocar en Estados Unidos. "Este país hará también lo mismo: colocar en terceros mercados, por ejemplo la UE, aquello que no consiga exportar a China por la subida de aranceles", ha añadido.