El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante el Foro La Toja - Vínculo Atlántico, a 2 de octubre de 2026, en O Grove, Pontevedra, Galicia (España). El Foro La Toja - Vínculo Atlántico es un reconocido espaci - Elena Fernández - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejore sus previsiones de crecimiento para España y sitúe al país, por tercer año consecutivo, como la gran economía avanzada que más crece del mundo, por delante de Estados Unidos.

"Seguimos", ha subrayado este martes el responsable económico del Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press.

El crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España seguirá siendo este año y el siguiente el que mejor evolución registrará entre las principales economías de la zona euro, según las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que anticipan una expansión del 2,5% en 2026 y del 1,8% en 2027, con una tasa de inflación del 3,7% y del 2,7%, respectivamente.

En su informe 'Perspectiva Económica Mundial', la institución dirigida por Kristalina Georgieva ha revisado cuatro décimas al alza sus expectativas de crecimiento para la economía española este año, hasta el 2,5%, después del 2,6% observado en 2025, mientras que ha mantenido sin cambios el pronóstico de crecimiento para 2027 en el 1,8%.

Con esta última mejora de su pronóstico de crecimiento del PIB español en 2026, el FMI se aproxima a la previsión que maneja el Gobierno de España, que a finales del pasado mes de junio situó en el 2,6% su estimación para el año en curso, aunque la institución internacional sigue siendo menos optimista de cara al próximo año, ya que el Ejecutivo español espera una expansión del 2,2% en 2027.

Fuentes del Ministerio de Economía han señalado que España registra una de las mayores revisiones al alza del FMI entre las grandes economías avanzadas, "pese a las turbulencias en los mercados internacionales y al encarecimiento de la energía provocado por la guerra en Irán".

"La mejora responde al buen comportamiento de la economía española en el segundo trimestre y a un impacto de la guerra menor de lo previsto", ha subrayado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

Desde Economía han vinculado esto con el escudo anticrisis desplegado por el Gobierno que ha amortiguado "en torno a la mitad del aumento de los precios y ha situado el precio de la gasolina y el gasóleo por debajo del de la zona euro".

Esta semana, el tercer paquete de medidas, que extiende la protección a hogares y empresas hasta el 31 de diciembre, llega al Congreso para su convalidación.

En cuanto a los precios, el FMI prevé que la tasa de inflación en España promediará en 2026 un 3,7%, lo que supone siete décimas más que en su informe de perspectivas de la pasada primavera y superando el 3,1% estimado para el conjunto de la eurozona, aunque para el siguiente año confía en que la tasa modere su subida en España al 2,7%, frente al 2,8% en promedio de la eurozona.

De su lado, el FMI prevé que la tasa de paro baje del 10% en 2026, hasta el 9,8%, un nivel que no se registraba desde 2008. Además, España mantendrá en 2026 un superávit por cuenta corriente cercano al 3% del PIB, lo que significa que crece sin acumular desequilibrios exteriores.

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